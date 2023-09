The Singing Machine Company, Inc. est une entreprise mondiale de karaoké et de divertissement musical spécialisée dans la conception et la production de produits de consommation karaoké et musicaux pour les adultes et les enfants. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend le karaoké, les produits sous licence, les microphones et les accessoires, l'électronique pour enfants Singing Machine, l'automobile et les abonnements musicaux. Ses produits karaoké sont compatibles avec la technologie Bluetooth et permettent d'accéder à des contenus musicaux numériques via les applications mobiles de l'entreprise disponibles sur les plateformes iOS et Android. Ses produits sous licence comprennent des marques telles que Carpool Karaoke. Microphones et accessoires propose une gamme d'accessoires pour microphones traditionnels. La gamme de produits pour enfants de la société offre des fonctions de divertissement musical amusantes conçues spécialement pour les enfants. La société propose des services d'abonnement à la musique karaoké pour les plateformes iOS et Android, ainsi qu'un magasin de téléchargement en ligne et des services de streaming intégrés pour le matériel de la société.

Secteur Appareils électroniques