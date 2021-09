The Southern Gas Limited déclare un dividende pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021 25/09/2021 | 15:29 Envoyer par e-mail :

Lors de son AGO du 24 septembre 2021, The Southern Gas Limited a approuvé la déclaration d'un dividende de INR 50/- par action pour l'exercice clos le 31 mars 2021.

Données financières INR USD EUR CA 2021 310 M 4,19 M 3,58 M Résultat net 2021 19,3 M 0,26 M 0,22 M Tréso. nette 2021 65,1 M 0,88 M 0,75 M PER 2021 0,19x Rendement 2021 30,8% Capitalisation 3,66 M 0,05 M 0,04 M VE / CA 2020 -0,16x VE / CA 2021 -0,20x Nbr Employés 117 Flottant - Graphique THE SOUTHERN GAS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Purushottam Sitaram Mantri Independent Non-Executive Director