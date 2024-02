The Spar Group Ltd est spécialisé dans la grande distribution. Le groupe propose notamment des matériaux de construction, des produits pharmaceutiques et des produits de soins de santé. A fin septembre 2022, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 500 points de vente implantés en Afrique du Sud (2 509 ; enseignes Superspar, SPAR, Kwikspar, SaveMor, Tops, Build it et Pharmacy at SPAR), en Irlande (1 439 ; SPAR, Londis, Eurospar, MACE et XL), en Suisse (372 ; SPAR, Maxi et TopCC) et en Pologne (180 ; SPAR et MAXI) ; La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (64,9%), Irlande (23,1%), Suisse (10,2%) et Pologne (1,8%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire