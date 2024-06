Joe Company est une société de développement immobilier, de gestion d'actifs et d'exploitation. La société possède 168 000 acres de terrain dans le nord-ouest de la Floride. Ses segments comprennent le résidentiel, l'hôtellerie et le commercial. Le segment résidentiel développe des communautés en sites d'habitation pour les vendre à des constructeurs de maisons et, sur une base limitée, à des clients de détail. Ses projets comprennent Watersound Origins West, Watersound Camp Creek, Breakfast Point East, Titus Park, Ward Creek, et d'autres. Hospitality Segment possède un club de plage, des équipements de club et trois terrains de golf situés dans ou à proximité de ses communautés résidentielles. Il possède le WaterColor Inn, The Pearl Hotel, Camp Creek Inn, Hilton Garden Inn Panama City Airport, et d'autres. Le segment commercial possède des biens immobiliers utilisés dans le cadre de ses activités, notamment des immeubles collectifs, des résidences pour personnes âgées, des entrepôts, des commerces de détail, des bureaux, des bâtiments industriels et des propriétés commerciales. Ces propriétés commerciales sont situées à Beckrich Office Park, Pier Park North, Pier Park Crossings, et autres.

Secteur Développement et opérations immobilières