Le Queensland inflige une amende de 67,9 millions de dollars à Star Entertainment, la licence du casino est sous le coup d'une décision.

Un examen des réponses de la société de casino aux avis de mise en demeure émis par le Queensland le mois dernier a montré "qu'il y a eu des manquements majeurs de la part du groupe Star et de ses entités", a déclaré le gouvernement du Queensland dans un communiqué.

Le procureur général et ministre de la Justice de l'État, Shannon Fentiman, a jugé consternante l'ampleur de l'accueil par Star de "personnes exclues dans ses casinos et les incitations exorbitantes proposées aux joueurs douteux", et a déclaré que la société ferait l'objet de mesures disciplinaires.

Les actions de Star ont été arrêtées aux premières heures du marché, dans l'attente d'une annonce sur les "déterminations concernant les actions disciplinaires". Les actions ont repris la négociation peu après la publication de la déclaration.

Les pénalités font partie d'une série de mesures prises à l'encontre des centres de jeux dans le pays, y compris le Crown Resorts à Victoria, désormais retiré de la cote, qui a été facturé 120 millions de dollars australiens le mois dernier, en plus d'une amende de 100 millions de dollars australiens en septembre pour avoir accordé illégalement des crédits par chèque.

Les opérations de casino en Australie ont été troublées par des rapports accablants sur le contournement des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, la gouvernance dysfonctionnelle et la mauvaise culture d'entreprise, ce qui a incité les autorités à demander des mesures disciplinaires strictes.

En début de semaine, le casino d'Adélaïde du groupe SkyCity Entertainment, coté en Nouvelle-Zélande, a fait l'objet d'un examen minutieux, le régulateur ayant engagé une procédure civile pour obtenir des pénalités, l'accusant d'avoir enfreint les lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

SkyCity a reconnu les pénalités et a signalé que la pénalité civile "pourrait être importante" si la Cour fédérale accepte les demandes déposées par le régulateur.

Vendredi, le Queensland a reporté la suspension de 90 jours des licences de casino de Star dans l'État jusqu'en décembre de l'année prochaine, déclarant que cela donnera à l'opérateur de casino suffisamment de temps pour "remédier à sa gestion et à ses opérations et revenir à une position convenable".

Le régulateur a nommé Nicholas Weeks, qui gère également le casino de Star à Sydney depuis fin octobre, en tant que directeur spécial pour les opérations du Queensland.

Cette nomination intervient quelques mois après que Star ait été jugé inapte à détenir une licence dans le Queensland.

Faisant référence à la décision de suspension du Queensland, le ministre Fentiman a déclaré : "Si le Star fait des progrès satisfaisants pour rectifier ces problèmes, le directeur spécial et moi-même pouvons décider de reporter ou d'annuler la suspension des licences."

(1 $ = 1,4723 dollars australiens)