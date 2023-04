Star Entertainment annonce des suppressions d'emplois et revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison de la détérioration des conditions d'exploitation

La société va licencier environ 500 employés équivalents temps plein dans l'ensemble du groupe, annuler les incitations à court terme et autres pour l'exercice 2023, entre autres.

Les casinos de Star à Sydney et sur la Gold Coast en particulier sont confrontés à des conditions d'exploitation défavorables, les bénéfices étant affectés par l'impact cumulé des restrictions réglementaires d'exploitation et du faible comportement des consommateurs en matière de dépenses, a déclaré Star.

"Pour mettre l'environnement d'exploitation en perspective, les résultats actuels du groupe se situent à des niveaux sans précédent, si l'on exclut la période COVID-19", a déclaré la société.

Si les conditions actuelles persistent, Star a déclaré qu'elle s'attend à ce que le bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour l'exercice 2023 se situe entre 280 millions de dollars australiens (188,44 millions de dollars) et 310 millions de dollars australiens, par rapport à la prévision précédente de 330 millions de dollars australiens et 360 millions de dollars australiens.

(1 $ = 1,4859 dollar australien)