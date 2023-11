Sukhjit Starch and Chemicals Limited est une entreprise indienne de transformation agroalimentaire qui fabrique de l'amidon et ses dérivés en Inde. La société fabrique des amidons modifiés, des dextrines, du glucose liquide, du HMS, de la malto-dextrine, du dextrose mono-hydraté, du dextrose anyhydrose, du sorbitol en solution à 70 % et divers sous-produits, tels que l'huile de maïs, le tourteau de maïs, le son de maïs, le germe de maïs et le gluten de maïs, pour le compte d'un large éventail d'industries. Les segments de la société comprennent l'amidon et ses dérivés, les vêtements prêts-à-porter, le crédit-bail et le financement par location-vente, ainsi que la fabrication de machines lourdes. La société propose des produits dans diverses catégories, telles que l'alimentation et les boissons, y compris les produits de boulangerie, les produits surgelés, le miel et les aliments conservés ; le papier et le carton, y compris la finition humide et le revêtement ; les soins personnels et la pharmacie, y compris le dentifrice, le cirage et la fermentation de médicaments en vrac, et les aliments pour animaux et les aliments pour animaux de compagnie, y compris les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour volailles et les aliments pour bétail. La société exploite quatre sites de production.

Secteur Transformation des aliments