Swatch : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Swatch malgré un objectif de cours ramené de 356 à 312 francs suisses, considérant que l'horloger helvétique est 'embarqué dans une recovery globale' et que son titre demeure 'très décoté'.



Le bureau d'études souligne que les résultats semestriels dévoilés jeudi associent pour la première fois depuis longtemps l'ensemble des divisions à la croissance, hors la Chine pour laquelle Swatch 'table sur une reprise, sans véritable facteur de décélération ailleurs'.



'Si cet optimisme mérite d'être tempéré, la multiplication des leviers de croissance que le groupe a activés devrait permettre de consolider la croissance du premier semestre', juge l'analyste en charge du dossier.



