Swatch : Oddo reste à sous-performance, réduit sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Swatch avec un objectif de cours abaissé de 286 à 265 francs suisses, expliquant que malgré des résultats semestriels 'plutôt honorables', il ne partage pas l'optimisme de la société pour le reste de 2022.



Le bureau d'études persiste à penser, au-delà d'une conjoncture court terme menaçante, que le groupe n'est pas en mesure de croître au-delà des 5% par an en régime permanent (et inflation normalisée), ce qui lui paraît assuré pour le secteur du luxe dans son ensemble.



Au vu d'une conjoncture macroéconomique plus incertaine, Oddo prend en compte un coefficient bêta plus élevé dans son objectif de cours, dont la performance potentielle apparaît nettement inférieure à celles attendues sur la plupart des autres valeurs du secteur.



