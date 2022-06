Apple débouté dans une plainte contre Swatch

Luxembourg (awp/dpa) - Apple a essuyé mercredi un revers devant la Cour de justice de l'Union européenne au sujet du slogan publicitaire "Think different". Les juges ont rejeté une plainte du géant américain contre une décision de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo), qui avait décidé que l'horloger biennois avait le droit de protéger son propre slogan "Tick different" en tant que marque.

Le fabricant de l'Iphone avait estimé que le slogan de Swatch ressemblait trop fortement au sien, utilisé par Apple pour la première fois en 1997.

dpa/al/jh