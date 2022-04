Forte accélération pour les exportations horlogères en mars

Zurich (awp) - Les exportations horlogères en mars se sont inscrites dans la lignée croissante des mois précédents avec une progression annuelle de 11,8% à 2,1 milliards. Les Etats-Unis en particulier ont soutenu cette performance tandis que la Chine a nettement ralenti.

"La barre des 2 milliards de francs suisses a été dépassée pour la première fois aussi tôt dans l'année", fait remarquer mardi la Fédération de l'industrie horlogère (FH).

En janvier, les exportations avaient augmenté de 6,8% et en février de près d'un quart. Sur les trois premiers mois, la progression est de 14,3% à 5,8 milliards de francs suisses.

Toujours en forte hausse, les Etats-Unis (+31,8%) ont été les principaux acteurs de cette croissance. Le Japon (+23,5%), le Royaume-Uni (+54,9%) et Singapour (+19,7%) ont également montré une bonne dynamique.

En revanche la Chine, actrice de la croissance des exportations suisses depuis plusieurs années, a reculé en mars (-27,6%) en raison des restrictions liées au Covid-19, mais reste le deuxième marché le plus important pour l'industrie. Suivant la même tendance, Hong Kong, en troisième place, a affiché un repli de 9,3%.

L'arrêt des exportations à destination de la Russie (-95,6%), dû à la guerre en Ukraine, a provoqué une diminution de 20,6 millions des envois pour ce marché qui représentait 1% des flux en 2021.

Au niveau des catégories de prix, seules les montres dont le prix d'exportation est de 3000 francs suisses et plus ont connu une forte amélioration (+15,8%) au niveau du chiffre d'affaires et des volumes (+13,9%). En revanche, la catégorie 200-500 francs suisses (prix export) s'est nettement contractée.

Au cours du premier trimestre, les volumes, en baisse depuis des années, se sont étoffées de 7,4%, soit 240'000 pièces. Ces volumes laissent cependant la branche à "un niveau historiquement bas".

Les investisseurs semblaient rassurés par ces statistiques. Richemont gagnait 2,2% à 112,5 francs suisses et la porteur Swatch prenait 0,98% à 247,5 francs suisses dans un marché SLI en hausse de 0,54%.

ib/lk/ck