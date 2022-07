Freiné par la Chine à mi-parcours, Swatch reste confiant pour l'année

Zurich (awp) - Entravé dans sa croissance par les fermetures imposées de boutiques en Chine dans le cadre de la politique zéro Covid, Swatch Group a soigné sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année. La direction confirme viser une croissance d'au moins 10% en 2022 - à changes constants - impliquant une nette accélération sur la seconde moitié de l'exercice.

Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 6,5% ou 7,4% hors effets de change à 3,61 milliards de francs suisses, indique le compte-rendu à mi-parcours diffusé jeudi. Le manque à gagner attribué au carcan sanitaire chinois est estimé à 400 millions.

Côté rentabilité, l'horloger biennois, propriétaire notamment des marques Omega, Longines et Swatch, a vu son résultat d'exploitation (Ebit) rebondir d'un quart à 503 millions, la marge afférente s'enrobant de deux points de pourcentage (pp) à 13,9%. Le bénéfice net a pour sa part atteint 320 millions, en hausse de 18,5% comparé au premier semestre 2021.

Performance plus ou moins attendue

La performance correspond peu ou prou aux attentes des analystes consultés par AWP. Le consensus s'établissait un peu plus bas pour les recettes, un peu plus haut pour le bénéfice.

La convalescence de la profitabilité a été largement alimentée par le principal segment Montres et bijoux, dont la marge opérationnelle a enflé de 1,5 pp à 15,7%. La modeste division Systèmes électroniques affiche un spectaculaire rebond de 11,8 pp, à 13,8%, pour une contribution afférente passée de 3 à 25 millions.

La concrétisation des ambitions de croissance pour la seconde moitié de l'année doit être alimentée en premier lieu par les Amériques, l'Asie et la Chine continentale.

Rentabilité saluée

Les analystes évoquent une normalisation attendue de la croissance, au terme du formidable rétablissement enregistré l'an dernier. L'impact des cantonnements dans l'Empire du Milieu ne constitue guère une surprise. La banque d'investissement américaine Stifel souligne néanmoins que Swatch est particulièrement exposé sur ce marché, qui représente plus de 40% des recettes du groupe.

Le sensible rebond de la rentabilité par contre ébahit les experts. L'excédent d'exploitation s'inscrit ainsi plus de 20% au-delà de la projection d'UBS et près de 10% au-dessus du consensus.

L'assèchement du flux de trésorerie disponible trahit une hausse des inventaires en préparation pour le deuxième semestre, note Vontobel. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) relève, elle, que la croissance bridée sur la première moitié de l'année n'entame en rien l'inusable optimisme de la direction pour le suivant.

A 13h29, la porteur Swatch prenait 0,5%% à 234,90 francs suisses, dans un SLI en recul de 0,71%.

jh/ck