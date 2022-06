Les valeurs du luxe portées par les chiffres du commerce extérieur

Zurich (awp) - Les titres Swatch et Richemont étaient recherchés mardi matin, après la publication des chiffres du commerce extérieur pour le mois de mai, et en particulier ceux des exportations horlogères. Ces dernières ont fortement rebondi sur un an, selon les données compilées par la Fédération de l'industrie horlogère (FH).

Vers 10h30, les titres Richemont et Swatch prenaient respectivement 1,9% à 97,48 francs suisses et 2,1% à 227,90 francs suisses. Le SMI enflait de son côté de 0,7%.

Les chiffres du commerce extérieur du mois de mai laissent potentiellement apercevoir les premiers signes d'un ralentissement sur le marché, indique UBS dans un commentaire. Toutefois, la tendance plus favorable pour les montres dont le prix export dépasse les 3000 francs suisses profite à Richemont, le titre est ainsi recommandé à l'achat. La faiblesse des segments de prix inférieurs est à l'inverse défavorable pour Swatch, la recommandation "neutral" étant par conséquent de mise.

Même si quelques signes d'assouplissement des restrictions en Chine se font observer, l'incertitude risque de peser sur l'évolution des cours des valeurs du luxe, fortement exposées à ce marché, résume UBS.

Sans s'épancher sur les exportations horlogères, Morgan Stanley a abaissé l'objectif de cours pour Swatch, qui passe à 246 francs suisses, après 254 francs suisses. La recommandation est maintenue à Underweight. La conjoncture risque toutefois d'être moins favorable, quand bien même le marché chinois se redresse plus rapidement que prévu.

L'analyste rappelle également que la contraction des ventes chez Swatch se répercute souvent plus que proportionnellement sur la rentabilité: en 2009, lorsque les recettes avaient chuté de 9%, le bénéfice opérationnel (Ebit) avait dégringolé d'un quart. Sur l'ensemble de l'année, Morgan Stanley table sur un Ebit en baisse de 17,3%.

