Bienne (awp) - Swatch Group publiera vraisemblablement ses résultats du premier semestre 2022 dans les deux prochaines semaines. Dix analystes ont contribué au consensus AWP:

S1 2022E (en mio CHF) consensus AWP S1 2021A ventes nettes 3590 3392 Ebit 455 402 - marge (en %) 12,7 11,9 bénéfice net 334 270

FOCUS: Swatch devrait avoir continué à croître au cours des six premiers mois, malgré l'éclatement de la guerre en Ukraine et les confinements en Chine. La progression devrait toutefois être plus faible et le chiffre d'affaires devrait être inférieur à celui de 2019 (4,08 milliards de francs suisses).

Certains analystes pensent que la vente des produits de luxe devrait se redresser assez rapidement en Chine après le creux du printemps en raison de la pandémie. Les investisseurs s'intéresseront aux perspectives. Certains experts tablent sur un ralentissement de la croissance dans les mois à venir.

OBJECTIFS: le patron Nick Hayek s'est montré persuadé en mars de pouvoir poursuivre la croissance de 2021. Une augmentation à deux chiffres des recettes en monnaies locales est visée.

POUR MEMOIRE: en 2021, le groupe s'est repris après la chute de l'année précédente, enregistrant 7,31 milliards de francs suisses de recettes, en hausse d'un tiers, et engrangeant à nouveau un bénéfice (774 millions) au niveau de celui de 2019.

Swatch enregistre environ 40% de son chiffre d'affaires en Chine. En avril, les exportations horlogères vers l'Empire du Milieu avaient fortement reculé.

Début mars, Swatch a stoppé ses envois vers la Russie et fermé les boutiques des marques du groupe biennois. Le pays ne représente qu'une petite part de son activité.

COURS DE L'ACTION: l'an dernier, l'action Swatch a pris 16%, moins que le SPI dans son ensemble (+23%). Depuis le début de l'année, elle a perdu un cinquième de sa valeur.

jg/kae/ab/mk/ck/ib