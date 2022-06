Swatch Group: des ex-employés soupçonnés de corruption devant le tribunal

La Chaux-de-Fonds NE (awp/ats) - Le procès d'ex-employés du Swatch Group a repris lundi devant le Tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds (NE). Les quatre personnes, dont l'une est décédée, sont accusées de corruption, gestion déloyale et blanchiment au détriment de Tissot et de CK Watch & Jewelry.

Le procès doit se tenir jusqu'à vendredi devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le principal accusé, domicilié en Asie, était présent lundi matin. Lors de l'audience du 26 août 2021, le président Christian Hänni avait décidé d'ajourner le procès en raison de l'absence du principal accusé, bloqué au Vietnam en raison de la crise sanitaire.

Un des prévenus est décédé le 24 décembre 2021. La procédure pénale s'éteint pour lui, mais sa veuve, son héritière, est concernée par le séquestre de biens, a expliqué le président du tribunal.

Cet accusé était responsable de la qualité de la marque Tissot et aurait causé "un préjudice considérable" à son employeur. Le dommage est estimé entre 41 et 52 millions de francs suisses. Il aurait notamment reçu des enveloppes d'argent pour au moins 1 million.

Dommage entre 41 et 52 millions

Un des prévenus, un sexagénaire qui était responsable des achats chez Tissot, est accusé d'avoir reçu entre 2006 et 2015 plusieurs fois des sommes importantes, pour un montant indéterminé, mais au moins 13,2 millions de francs suisses dans le but de permettre à un autre prévenu, basé à Hong Kong, d'obtenir de manière privilégiée des contrats et de poursuivre sa collaboration avec Tissot. Le dommage est estimé entre 41 et 52 millions de francs suisses pour la marque.

Un troisième prévenu, âgé de 47 ans, travaillant pour la marque CK Watch & Jewelry, est aussi accusé de gestion déloyale, corruption passive et blanchiment d'argent. Selon l'acte d'accusation, il aurait notamment reçu 558'950 euros en 12 fois, ainsi qu'un montant de 835'539 dollars de Hong Kong, versé le 11 décembre 2013. Le dommage pour CK Watch est estimé à près de 1 million.

Outre la gestion déloyale et le blanchiment d'argent, le 4e prévenu, âgé de 51 ans et établi à Hong Kong, est accusé de corruption active, et pas seulement passive comme les autres prévenus. Il aurait soudoyé en son nom propre et par l'intermédiaire de diverses sociétés les trois coaccusés.

Il souhaitait ainsi obtenir des contrats et poursuivre sa collaboration avec Tissot, basé au Locle, et respectivement CK Watches & Jewelery, basée à Bienne (BE), les deux sociétés appartenant au Swatch Group. Les motivations des quatre accusés sont l'enrichissement illégitime.

