Swatch Group ne voit pas d'impact commercial important dans la crise russe

Nick Hayek a déclaré que la Russie représentait environ 1% des ventes du groupe et qu'il ne s'approvisionnait pas en or dans ce pays frappé par les sanctions occidentales. Les marques moins chères de la société, Tissot et Swatch, sont ses plus grandes marques en Russie, ce qui montre que ses activités dans ce pays "ne sont pas réservées aux oligarques", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse sur ses résultats annuels déjà annoncés.

"Nous n'avons pas de sources (d'or) en Russie", a déclaré M. Hayek. "Les autres matériaux précieux, nous avons également beaucoup de stock et de multi sourcing ... donc pour le Swatch Group, nous ne voyons aucun impact, sauf pour les prix qui vont peut-être augmenter à moyen ou long terme."

"Nous sommes choqués par la situation, cela ne fait que trois semaines", a déclaré Hayek. "Nous devrions tous prendre trois grandes respirations et espérer qu'une solution sera trouvée."

Le groupe, également connu pour les garde-temps Omega et Longines, a déclaré la semaine dernière qu'il avait temporairement suspendu les opérations de ses magasins en Russie "en raison de la complexité et de la difficulté croissantes de la situation" après avoir initialement seulement arrêté les exportations.

Faire des affaires en Russie est devenu complexe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a incité les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne à imposer des sanctions radicales.

Environ 1 % seulement des montres suisses ont été exportées en Russie l'année dernière, selon les statistiques de la fédération horlogère http://www.fhs.swiss/eng/statistics.html, mais les Russes fortunés aiment aussi acheter des produits de luxe à l'étranger.

Le Swatch Group vend de nombreuses montres par l'intermédiaire de partenaires grossistes, mais M. Hayek a déclaré qu'il possédait également 52 magasins en Russie.

L'une de ses marques, Longines, a ouvert son premier magasin phare à Moscou l'année dernière et la marque Tissot de Swatch Group, plus abordable, a également développé son réseau de vente au détail et signé des accords pour de nouveaux pop-up stores monomarques dans diverses régions de Russie. Sa marque Swatch a également ouvert deux nouveaux magasins à Moscou l'année dernière.