Swatch : Half-Year Report 2022

Communiqué de presse 14 juillet 2022

RAPPORT SEMESTRIEL

Les temps forts du premier semestre 2022

Forte croissance dans le segment Montres & Bijoux, atténuée par le lockdown en Chine

A taux de change constants, le chiffre d'affaires net du Groupe au 1er semestre 2022 a progressé de +7.4% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les effets de change négatifs se sont élevés à -0.9%. Le segment Montres & Bijoux (Production in- cluse) a réalisé une marge opérationnelle de 15.7% (exercice précédent: 14.2%).

Tous les principaux marchés d'Europe, d'Amérique et du Moyen-Orient ont enregistré une croissance à deux chiffres de leurs ventes. La plupart des pays asiatiques, comme le Japon, Taiwan, Singapour ou la Thaïlande, ont également enregistré des taux de croissance élevés. La plus forte évolution a été réalisée par les propres magasins de détail, tant pour les marques de prestige comme Breguet et Harry Winston, que pour Omega et Swatch. Le lockdown en avril et mai en Chine a entraîné un recul massif du chiffre d'affaires d'envi- ron CHF 400 mio au total, non seulement en Chine continentale, mais aussi à Hong Kong SAR et Macao. En plus des nombreux maga- sins de détail qui étaient fermés, les centres de distribution n'ont pas non plus pu livrer de produits. Le conflit ukrainien a eu un impact négatif de moins de 1% sur le chiffre d'affaires du Groupe.

Le lancement de la collection Bioceramic MoonSwatch a été révolutionnaire de bout en bout, depuis la collaboration entre les marques Swatch et Omega jusqu'à la distribution extrêmement sélective, en passant par le produit en tant que tel avec l'utilisation de matériaux extraordinaires. Avec la vente dans seulement 110 magasins de détail sélectionnés de Swatch, la disponibilité est encore plus exclusive que pour des marques de luxe comme Breguet, Blancpain ou Glashütte Original.

L'engouement médiatique mondial pour la MoonSwatch se poursuit sans relâche. Les magasins connaissent une incroyable affluence de clients de toutes les catégories d'âge et de toutes les origines. La demande quotidienne croissante sur les marchés dépasse actuel- lement de loin les produits disponibles. Ceux-ci sont à chaque fois déjà épuisés peu de temps après leur livraison. La vente exclusive par le propre réseau de vente au détail de Swatch souligne l'importance des magasins physiques. Parallèlement, Omega est confron- tée à des pénuries de livraison de la Speedmaster Moonwatch, suite à l'augmentation rapide de la demande.

Au cours du 1er semestre 2022, les marques du Groupe ont investi davantage dans le marketing que l'an dernier, par exemple pour Omega, en tant que chronométreur des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

Bonne utilisation des capacités de la Production

Grâce à un carnet de commandes normalisé, le secteur de la Production a pu augmenter sensiblement tant son chiffre d'affaires que ses marges. Malgré l'augmentation massive des capacités de production pour la nouvelle MoonSwatch, l'énorme demande des mar- chés n'a pas encore pu être entièrement satisfaite.

Croissance ininterrompue des Systèmes électroniques

En raison de la pénurie mondiale de composants électroniques, les produits high-tech d'EM Microelectronic-Marin et Micro Crystal ainsi que les piles-boutons de Renata ont continué à faire l'objet d'une demande extrêmement forte. Swiss Timing a agi - une fois de plus - avec beaucoup de succès en tant que chronométreur des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires du segment était supérieur de +22.3% à celui de la même période de l'exercice précédent et le bénéfice d'opérationnel a atteint CHF 25 mio, ce qui représente une marge opérationnelle de 13.8% (exercice précédent: CHF 3 mio et marge de 2.0%). Le carnet de commandes à fin juin 2022 était supérieur de 40% à celui de l'exercice précédent.

Personnel

L'effectif du personnel est resté pratiquement inchangé et s'élevait à 31 405 personnes à la fin juin (décembre 2021: 31 444).

