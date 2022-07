Swatch : en repli, des analystes abaissent leurs objectifs

Le titre chute de près de -2,5% alors que plusieurs analystes ont abaissé leurs objectifs de cours.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Swatch avec un objectif de cours abaissé de 286 à 265 francs suisses, expliquant que malgré des résultats semestriels 'plutôt honorables', il ne partage pas l'optimisme de la société pour le reste de 2022.



Le bureau d'études persiste à penser, au-delà d'une conjoncture court terme menaçante, que le groupe n'est pas en mesure de croître au-delà des 5% par an en régime permanent (et inflation normalisée), ce qui lui paraît assuré pour le secteur du luxe dans son ensemble.



Au vu d'une conjoncture macroéconomique plus incertaine, Oddo prend en compte un coefficient bêta plus élevé dans son objectif de cours, dont la performance potentielle apparaît nettement inférieure à celles attendues sur la plupart des autres valeurs du secteur.



Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Swatch malgré un objectif de cours ramené de 356 à 312 francs suisses, considérant que l'horloger helvétique est 'embarqué dans une recovery globale' et que son titre demeure 'très décoté'.



Le bureau d'études souligne que les résultats semestriels dévoilés jeudi associent pour la première fois depuis longtemps l'ensemble des divisions à la croissance, hors la Chine pour laquelle Swatch 'table sur une reprise, sans véritable facteur de décélération ailleurs'.



'Si cet optimisme mérite d'être tempéré, la multiplication des leviers de croissance que le groupe a activés devrait permettre de consolider la croissance du premier semestre', juge l'analyste en charge du dossier.



