Swatch et Richemont: fortunes diverses après les exportations de janvier

Zurich (awp) - Les deux principales valeurs du luxe de la Bourse suisse connaissaient des fortunes diverses mercredi, après la publication des exportations horlogères de janvier. En rythme annuel, les envois ont poursuivi leur hausse (+6,8%), passant le cap de de 1,7 milliard de francs suisses, alors que le nombre total de pièces exportées s'est inscrit en hausse pour la première fois depuis juillet 2018.

Vers 10h20, la nominative Richemont prenait 1,4% à 133,85 francs suisses, alors que la porteur Swatch abandonnait près de 0,5% à 287,80 francs suisses, dans le sillage d'un SMI en recul de 0,32%.

Dans l'ensemble, les exportations horlogères au mois de janvier sont "légèrement négatives", juge Patrik Schwendimann, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'expert signale que les chiffres publiés se situent, pour la première fois depuis longtemps, en dessous des expectatives.

Le segment de prix le plus élevé, qui connaît traditionnellement la croissance la plus forte, n'a progressé que de 6,5%, alors que les modèles d'entrée de gamme (+2,0%) et intermédiaires (-18,2%) ont comme à l'accoutumée sous-performé la moyenne. En revanche, le deuxième segment de prix le plus élevé a enregistré la plus forte croissance (+13,9%) à la faveur d'une base basse de comparaison favorable, souligne l'analyste de la ZKB.

Richemont présente comme d'habitude une valorisation plus élevée que Swatch Group, grâce à son meilleur positionnement (part de bijoux beaucoup plus élevée), qui en fait le placement le plus intéressant sur le long terme. "Dans un contexte boursier à nouveau plus favorable, les deux actions présentent toutefois un potentiel de cours de plus de 10%", estime M. Patrik Schwendimann.

