Swatch renoue avec les bénéfices en 2021

Zurich (awp) - Swatch Group a profité l'année dernière d'une forte demande pour ses montres, renouant avec un résultat net positif. L'horloger biennois a enregistré un bénéfice net de 774 millions de francs suisses, après une perte nette de 53 millions en 2020.

Sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 30,7% à 7,3 milliards de francs suisses. A taux de changes constants, la progression est de 29,6%. Les Etats-Unis et la Chine, qui ont réalisé des recettes records, ont en particulier soutenu cette performance, a indiqué mardi le groupe dirigé par Nick Hayek.

"Les restrictions de voyages en vigueur, encore partiellement très fortes, ont conduit à des déplacements régionaux du chiffre d'affaires par rapport à 2019", commente le groupe biennois dans le communiqué.

Le propriétaire d'Omega, comme nombre de ses concurrents, a notamment observé un rapatriement des achats vers la Chine, les concitoyens de Xi Jinping, très friands d'articles de luxe en général, ayant dû limiter leurs voyages.

Le biennois a enregistré des ventes stables sur deux ans dans ses propres boutiques, malgré la diminution de 22% du nombre de magasins.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a bondi à 1,02 milliard, contre à peine 52 millions en 2020, et la marge afférente s'est établie à 14% contre 0,9%, précise le communiqué.

Pour le segment montres et bijoux (hors production), la marge opérationnelle a pu être améliorée à 17,7% contre 15,2% en 2019.

Le bénéfice net est supérieur au consensus AWP, tandis que le chiffre d'affaires est légèrement en dessous des attentes des analystes interrogés.

En octobre dernier, le patron de Swatch Group avait dit à la télévision alémanique SRF tabler en 2021 sur un chiffre d'affaires entre 7 et 7,5 milliards de francs suisses et un résultat opérationnel de 1 milliard.

Le chiffre d'affaires s'est ainsi rapproché du niveau d'avant la crise pandémique en 2019, où il avait atteint 8,2 milliards de francs suisses. Swatch a en effet assisté à la chute des ventes et du bénéfice en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Le groupe avait dû fermer partiellement ses manufactures et ses boutiques à cause des confinements imposés dans plusieurs pays.

Selon le communiqué, la direction anticipe pour 2022 un taux de croissance à deux chiffres au niveau des ventes, hors effets de changes.

