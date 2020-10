Swatch : Crédit Suisse confirme son conseil

12/10/2020 | 12:16

Crédit Suisse confirme sa note de surperformance sur la valeur et son objectif de cours de 280 francs suisses.



' Nous laissons nos prévisions inchangées mais restons plus constructifs que le marché sur la demande, le contrôle des coûts et sur la situation des stocks ' indique le bureau d'analyses.



Crédit Suisse estime que le bénéfice d'exploitation pour les exercices 2021 et 2022 se situent maintenant 9-10% au-dessus du consensus. ' Nous prévoyons toujours une baisse des ventes de 27% pour l'année 2020 et de 8 % pour l'année 2021 '.



' La demande des consommateurs s'améliore progressivement. Les ventes de montres et de bijoux sont en baisse de -12% en août contre -20% en juillet au niveau mondial. Les ventes de montres de luxe ont augmenté de 40 à 60 % en Chine ' rajoute Crédit Suisse.







