Swatch : Invest Securities relève sa recommandation

Invest Securities relève sa recommandation sur Swatch de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 248 à 354 francs suisses, dans le sillage de prévisions de BNA fortement relevées pour 2021 et 2022, dépassant désormais de plus de 20% le consensus.



'Sans aller jusqu'à adhérer à l'objectif initialement évoqué de renouer dès 2021 avec le CA de 2019 (8,4 milliards de francs suisses), nous pensons en revanche que Swatch pourrait retrouver son niveau de marge d'EBIT à près de 15% dans les montres', explique l'analyste.



Il met en avant 'un levier opérationnel amélioré, fruit d'un point mort abaissé mais aussi d'une forte reprise de l'activité à la faveur d'un cycle horloger à l'export', avec les excellents chiffres de l'industrie horlogère suisse pour le mois de mars.



