Le patron de Swatch table sur une croissance record en 2022

Zurich (awp) - Le patron de Swatch, Nick Hayek, prévoit une progression vigoureuse du chiffre d'affaires pour 2021 et même une croissance record pour l'année prochaine, a-t-il fait savoir lors d'une interview accordée lundi soir à l'émission "Eco Talk" sur la chaîne de télévision alémanique SRF.

"2021 deviendra l'une des meilleures années de l'histoire de Swatch Group. Et 2022 sera une année record pour nous", a déclaré M. Hayek. "Swatch Group devrait réaliser un chiffre d'affaires compris entre 7 et 7,5 milliards de francs suisses en 2021 et un résultat opérationnel (Ebit) d'un milliard de francs suisses", a-t-il précisé.

Le chiffre d'affaires se rapprocherait du niveau d'avant la crise pandémique, en 2019, année où il avait atteint 8,2 milliards. L'année dernière les revenus avaient dévissé de près d'un tiers à 5,6 milliards de francs suisses et pour la première fois depuis les années 1980 le groupe avait essuyé une perte nette.

L'optimisme est désormais de rigueur, particulièrement dans le moyen gamme en Asie et surtout aux Etats-Unis, où la croissance est montée en flèche de janvier à fin août, dépassant les 40%, soit encore mieux qu'en Chine.

