Les titres Richemont et Swatch progressent après les exportations de septembre

Zurich (awp) - Les titres Richemont et Swatch progressaient à des rythmes divers mardi matin à la Bourse suisse, après la publication des exportations horlogères en repli en septembre, pour le neuvième mois consécutif.

A 10h07, Swatch progressait légèrement de 0,1% à 211,00 francs suisses alors que Richemont prenait 1,3% à 63,48 francs suisses, dans un indice SMI en hausse cosmétique de 0,04%.

Pour les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les exportations de montres ont été plus mauvaises que prévu, de l'ordre de 6%. La forte reprise chinoise dans un continent asiatique en repli confirme, selon eux, leur scénario selon lequel la forte consommation des montres helvétiques au sein de l'Empire du Milieu ne pourra pas rattraper la perte de touristes en Asie et en Europe.

Les exportations de garde-temps en Europe et en Amérique du Nord diminuent et la deuxième vague de contaminations au Covid-19 retarde encore un peu plus l'amélioration espérée de la tendance dans les mois à venir. Les experts recommandent de pondérer au marché pour le groupe Swatch et de sous-pondérer pour Richemont.

La banque Mirabaud se contente, elle, de souligner l'exception chinoise parmi les autres marchés quasiment tous en recul au mois de septembre, une tendance des exportations de montres "identique" en septembre qu'à celle du mois d'août, selon les analystes.

La Suisse a exporté pour 1,6 milliard de francs suisses de montres en septembre, ce qui représente un recul de 12% par rapport au même mois de l'année dernière. Les exportations horlogères n'ont cessé de chuter depuis le début de la crise pandémique et ne doivent leur salut qu'à la consommation chinoise, restée solide pendant le mois sous revue.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les exportations horlogères cumulent une baisse de 28,3% à 11,4 milliards de francs suisses.

nj/jh