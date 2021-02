Se contractant de 11% en janvier, les exportations horlogères rechutent

Zurich (awp) - Les exportations horlogères suisses ont vu leur redressement freiné en janvier. Après l'amélioration observée en décembre (-2,5%), les envois de l'industrie horlogère helvétique ont chuté de 11% en l'espace d'un an en termes nominaux à 1,593 milliard de francs suisses. Le repli, qui ne devrait peser que de manière limitée, reflète un effet de base défavorable et un jour ouvrable de moins en 2021.

En valeur, les montres en acier (-14% à 585 millions de francs suisses) ont enregistré une forte baisse et ont pesé sur le niveau total, écrit jeudi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). En comparaison, le chiffre d'affaires à l'exportation pour les garde-temps en métaux précieux a diminué deux fois moins fortement, soit de 6,6% à 511,6 millions.

En volumes, toutes les principales matières, qu'il s'agisse de l'acier, des métaux précieux, des autres métaux et autres matières, ainsi que les montres bimétalliques ont accusé une perte de plus de 500'000 pièces, confirmant la tendance générale affichée en 2020. Sur le mois sous revue, les envois ont ainsi dégringolé de 33,2% à quelque 1,04 million de montres.

Les exportations de garde-temps de moins de 3000 francs suisses au prix export ont subi une importante contraction en janvier, observe la FH, sans fournir de chiffres. Ceux de plus de 3000 francs suisses ont quant à eux vu leur valeur diminuer de 4,1%.

Exception chinoise

Ventilés selon les régions, les envois vers la Chine, premier marché d'exportation l'an dernier, ont poursuivi sur leur lancée du 2e semestre 2020, bondissant en janvier de plus de moitié, soit 58,2%, à 255 millions de francs suisses. Au regard de janvier 2019, la hausse s'est inscrite à 69,1%. En décembre, les livraisons s'étaient déjà envolées de 45,2% sur un an, alors que leur valeur avait doublé en l'espace de deux ans.

En janvier, l'Empire du Milieu, pays parmi les moins touchés par la pandémie de nouveau coronavirus alors qu'il avait vu naître le virus à fin 2019, s'est encore distingué comme étant le seul grand débouché des montres helvétiques a présenter une progression. Des hausses ont cependant été constatées sur d'autres marchés mineurs tels que l'Australie (+11,6% à 22,4 millions de francs suisses), le Canada (+9,8% à 16,9 millions), le Koweit (+64,5% à 11,2 millions) et Bahreïn (+11,3% à 10,1 millions).

Ailleurs en Asie, la situation de Hong Kong (-8,5% à 169,3 millions de francs suisses) s'est une nouvelle fois détériorée, malgré une base de comparaison déjà très faible en janvier 2020. Au Japon, les mesures strictes mises en oeuvre pour lutter contre la pandémie ont nettement pénalisé les envois, lesquels se sont affaissés de 20,9% à 106,2 millions. Talonnant l'archipel nippon, Singapour a en revanche quasiment retrouvé l'équilibre, la baisse se limitant à 1,6% à 105,9 millions.

Les livraisons vers les Etats-Unis, 2e débouché des montres et autres composants horlogers suisses, ont de leur côté affiché un recul au niveau de la moyenne mondiale, soit 11% à 183,3 millions de francs suisses. La FH explique le tassement par un effet de base "très défavorable". Un an auparavant, les exportations vers le pays de l'Oncle Sam, alors encore épargné par la crise sanitaire, avaient bondi de 15,2%, décrochant la palme en matière de croissance.

Pas d'inquiétude

Demeurant l'une des régions les affectées par la pandémie, l'Europe a essuyé un plongeon de 26,9%. Les exportations vers le Royaume-Uni, premier marché du Vieux-Continent, ont plongé de 20,2% à 80 millions de francs suisses. En Allemagne, la chute s'est fixée à 13,8% (à 76,6 millions). En France, elle s'est inscrite à 22,4% (63 millions) et à 24,2% en Italie (48,4 millions).

Les investisseurs ne semblaient pas s'inquiéter outre mesure du repli, la FH en jugeant les effets sur le redressement des exportations observé depuis l'été dernier limités. Vers 09h45 à la Bourse suisse, le titre du géant du luxe genevois Richemont, propriétaire notamment des marques Cartier, Piaget, Vacheron Constantin, Baume & Mercier, Jaeger-LeCoultre et IWC, progressait de 0,34%. Le rival biennois Swatch Group (Tissot, Longines, Omega, Rado, Blancpain, Breguet, Swatch, Certina et Mido, entre autres) gagnait 0,42% dans un indice SMI en infime repli de 0,07%.

Pour mémoire, au mois de décembre 2020, les exportations avaient affiché une nouvelle embellie, la contraction se limitant sur un an à 2,5% à 1,72 milliard de francs suisses. En novembre et octobre, les baisses avaient atteint respectivement 3,2% et 7,1%.

L'an dernier, la pandémie de Covid-19 a durement touché l'horlogerie helvétique, malgré le soutien de la demande en Chine. Le branche a vu ses exportations plonger de 21,8% en rythme annuel à 16,98 milliards de francs suisses, une dégringolade inégalée depuis l'éclatement de la crise financière de 2008.

vj/jh