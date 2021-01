Swatch : L'icône de Disney en version pop art !

La toute dernière collaboration de Swatch avec Disney et le Keith Haring Studio rend hommage au légendaire artiste pop et activiste social new-yorkais des années 1980. Il est connu pour ses pictogrammes, lignes et symboles révolutionnaires et provocateurs de type graffiti. Le résultat ? Une collection Swatch avec Mickey Mouse de Disney revisitée par l'esthétique caractéristique, les couleurs et l'énergie vive de feu Haring.

Soucieuse de rendre l'art accessible à tous, Swatch a été le premier fabricant de montres à s'associer avec des artistes tels que Kiki Picasso, Alfred Hofkunst et David LaChapelle x Amanda Lepore. Keith Haring aspirait à créer de l'art pour le grand public. Son langage artistique a eu un fort impact dans les rues et stations de métro de New York; il a aussi contribué à financer des projets d'alphabétisation des enfants et des initiatives de sensibilisation au sida.

La légende raconte que le pionnier du street art a toujours souhaité travailler pour Disney. Il a alors pris les choses en main en intégrant Mickey Mouse de manière récurrente dans son travail. Le dernier lancement de Swatch marque la deuxième collaboration de la marque avec Keith Haring. La première remonte à 1986 lorsque l'artiste a dessiné quatre montres avant d'ouvrir son célèbre Pop Shop sur Lafayette Street au coeur de New York. Les montres en édition limitée se sont ensuite vendues dans sa boutique et figurent aujourd'hui parmi les Swatch les plus recherchées.

Swatch transforme les oeuvres de Keith Haring et MickeyMouse en art à porter au poignet. Les représentations de Mickey par Haring ne reflètent pas toujours la version classique de Disney. Bien que reconnaissables de loin, les motifs de Mickey Mouse présentent tous une touche inimitable de Haring, à l'image du nez sur le cadran de MICKEY BLANC SUR NOIR.

Actuellement, plus c'est vif, mieux c'est. MOUSE MARINIÈRE met l'accent sur la couleur avec son bracelet rouge - uni d'un côté et à rayures de l'autre - s'inspirant du short emblématique de Mickey. L'illustration par Haring du plus célèbre personnage de Disney est gravée sur le verre du boîtier de la montre, qui s'élève au-dessus d'un cadran rayé rouge et blanc pour plus de profondeur et mouvement.

Le personnage préféré de Disney interprété par Haring joue le rôle principal sur le cadran de MICKEY BLANC SUR NOIR. Les aiguilles et le passant jaune vif détonnent, contrastant parfaitement avec le design monochrome minimaliste.