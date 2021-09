Swatch : LA MONTRE FAR CRY® 6 NE S'ARRETE JAMAIS, DANS LE JEU COMME DANS LA VIE RÉELLE

Précision chronométrique, parfait maintien et style authentique sont les principales qualités de cette montre, aussi bien dans le jeu qu'à votre poignet. Conçue à la fois pour la vie réelle et virtuelle, la montre Hamilton Khaki Field Titanium Automatique Far Cry® 6 Édition limitée est taillée pour l'action en toutes circonstances.

La première montre de marque à figurer dans la franchise Far Cry® apportera encore plus de réalisme à l'esthétique cinématographique du jeu. A présent, les joueurs pourront même porter cette montre d'inspiration militaire dans la vie réelle.

Intimement liée à l'histoire de Yara, l'île imaginaire des Caraïbes qui sert de cadre à Far Cry® 6, la Khaki Field Titanium Automatique n'a jamais cessé de fonctionner, malgré plusieurs décennies d'instabilité politique et la tentative d'assassinat perpétrée à l'encontre de l'ancien dirigeant de l'île, Santos Espinosa, en 1983. En souvenir de cette date, seuls 1983 exemplaires de cette édition spéciale seront vendus.

Développé et édité par Ubisoft, Far Cry® 6 est un jeu vidéo de tir à la première personne (FPS) qui se déroule à Yara, un pays dirigé par le cruel dictateur Antón Castillo, campé par l'acteur Giancarlo Esposito, célèbre pour son rôle dans la série Breaking Bad (2009-2011). Incarnant Dani Rojas, les joueurs combattent pour libérer la nation et reçoivent cette montre particulière après avoir remplie une mission avec succès.

Les joueurs victorieux ont accès à une montre virtuelle équipée d'une fonction unique originale, « Keeps on ticking ». Cette montre améliore les aptitudes défensives lors des courses, permettant aux joueurs de prendre plus de risques et de s'extraire du danger plus rapidement. Un outil très précieux pour les aider à libérer Yara.

« La montre Khaki Field de Hamilton n'est pas qu'un accessoire utile, elle est ancrée dans l'histoire de Yara à travers son lien avec l'ancien dirigeant destitué », explique Omar Bouali, Game Content Director chez Ubisoft à Toronto. « C'est un petit détail qui apporte énormément d'authenticité à l'univers cinématique que nous avons créé. »

Les joueurs pourront porter cette montre virtuellement dès le lancement de Far Cry® 6, prévu le 7 octobre sur Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna et sur Windows PC, exclusivement via les plateformes Epic Games Store et Ubisoft Store. Le jeu sera également disponible sur Ubisoft+, la plateforme d'abonnement d'Ubisoft.

Avec ses fonctions de pointe et sa culture militaire, la montre Khaki Field Titanium Automatique est un gage de robustesse, de résilience et de fiabilité pour Dani Rojas, le personnage principal du jeu, comme pour vous.

Certains détails soigneusement pensés confèrent à cette montre de terrain de 42 mm une touche typiquement « Far Cry® », qui rend votre aventure encore plus réaliste.

Cette édition limitée avec boîtier en titane brossé arbore un cadran en vinyle noir avec centre mat et l'index « 6 » scindé en deux, clin d'œil au logo du jeu. L'aiguille des secondes rouge aux accents révolutionnaires renvoie aux couleurs du jeu, qui sont celles des forces rebelles de Yara.

Montée sur un bracelet NATO en cuir brun, chaque montre est vendue avec un bracelet de rechange en nubuck brun muni d'un outil de remplacement, emblématique de l'approche pratique et inventive dont les joueurs doivent faire preuve pour espérer gagner. Vendue dans un emballage écologique, la montre est également fournie avec un étui de voyage en cuir.

Animée par notre mouvement automatique H-10 avec réserve de marche de 80 heures et rotor squeletté visible à travers le fond ajouré en verre saphir, la montre Khaki Field Titanium Automatique est conçue pour vous aider à remplir vos missions, dans le jeu comme dans la vie réelle.

« Nous savons par expérience qu'une montre conçue pour un jeu vidéo n'est pas toujours immédiatement déclinée en produit réel », explique le CEO d'Hamilton, Vivian Stauffer. « L'idée de voir quelqu'un porter cette édition limitée pendant que son personnage l'utilise également dans le jeu était très séduisante et nous avons hâte de voir ça en vrai. »