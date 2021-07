Swatch et Richemont en verve après les exportations horlogères de juin

Zurich (awp) - Les valeurs du luxe Swatch et Richemont soutenaient leur indice de référence SMI à la Bourse suisse mardi, après des exportations horlogères de juin ayant dépassé les niveaux d'avant-crise.

Vers 9h35, la porteur Swatch grimpait de 1,5% à 301,60 francs suisses tandis que Richemont avançait de 1,4% à 108,65 francs suisses, dans un SMI en hausse de 0,9%.

Les envois de garde-temps suisses à l'étranger ont crû le mois dernier de 71% sur un an à 1,96 milliard de francs suisses, bénéficiant d'une base de comparaison faible en raison de la crise liée au coronavirus. Ils dépassent de 12,5% les niveaux de 2019 à la même époque, selon la Fédération de l'industrie horlogère (FH) mardi.

La progression des exportations est meilleure qu'attendu, souligne Patrik Schwendimann, de la Banque cantonale de Zurich. La croissance vis à vis de 2019 est la plus solide depuis le début de l'année, quand elle avait atteint en mars et avril respectivement 7,4% et 2,0%, avant que les chiffres ne plongent de 11,9% en mai.

L'analyste estime que Swatch et Richemont, grâce à leur structure de coûts faible au moins à court terme, seront en mesure de profiter fortement de l'augmentation des ventes de montres. Les deux géants du luxe ont évoqué récemment, lors de la publication de leurs résultats, une accélération de la croissance par rapport aux niveaux d'avant-crise. C'est désormais confirmé par les chiffres de la FH.

Sur les six premiers mois de 2021, les recettes de Swatch Group ont totalisé 3,39 milliards de francs suisses, en hausse de 54,4% à taux de change constant sur un an. D'avril à juin, les recettes du propriétaire de Cartier se sont elles inscrites à 4,4 milliards d'euros (4,8 milliards de francs suisses), soit un bond de 129% à taux de change constant en comparaison annuelle.

ck/ol