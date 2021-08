Swatch et Richemont sous pression après les exportations horlogères en juillet

Zurich (awp) - Les valeurs du luxe Swatch et Richemont étaient dans la tourmente jeudi matin à la Bourse suisse, après la publication des statistiques mensuelles des exportations horlogères pour le mois de juillet.

Vers 9h20, le titre Richemont perdait 6,0% à 100,05 francs suisses, lanterne rouge d'un SMI en baisse de 0,85%. L'action au porteur Swatch lâchait de son côté 3,2% à 264,3 francs suisses.

Les envois de garde-temps à l'étranger ont crû le mois dernier de 29,1% sur un an à 2,05 milliards de francs suisses, bénéficiant d'une base de comparaison faible en raison de la crise liée au coronavirus. Ils dépassent de 7,6% les niveaux de 2019 à la même époque.

Les principaux contributeurs à la croissance ont été les Etats-Unis (+48,5% par rapport à 2019), la Chine (+75%) et le Royaume-Uni (+12,4%). Les trois autres plus importants marchés, soit Hong-Kong (-24,8%), le Japon (-4,1%) et Singapour (-3,4%) n'ont par contre pas encore retrouvé leurs niveaux d'avant-crise.

Les chiffres du mois de juillet confirment la reprise de la croissance du secteur, a estimé Patrik Schwendimann, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). A court terme, la rentabilité de Swatch et Richemont s'en trouvera plus que proportionnellement améliorée, grâce à une structure de coûts abaissée. Si la recommandation "pondérer au marché" reste de mise, la correction de cours des deux titres, en lien avec les inquiétudes conjoncturelles et sanitaires, les rend intéressants.

ol/lk