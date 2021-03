Swatch : DÉCOLLAGE VERS L'AVENIR

Hamilton renouvelle son partenariat avec smartflyer, un pionnier en matière d'exploration aérienne durable et électrique

Célébrer l'héritage des montres mécaniques est indéniablement lié au passé, mais Hamilton tient également à se concentrer sur l'avenir. Après avoir apporté au monde la première montre-bracelet électrique en 1957 et la première montre-bracelet digitale en 1970, nous avons pris part au projet à l'origine du premier chronographe automatique en 1969. L'innovation fait partie de notre ADN.

Aujourd'hui, nous mettons toujours un point d'honneur à soutenir et à collaborer avec ceux qui partagent notre esprit pionnier. Nous sommes donc ravis d'annoncer le renouvellement de notre partenariat avec smartflyer ltd, une entreprise visant à rendre le transport aérien plus durable. Avec son aéronef hybride-électrique révolutionnaire, smartflyer écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de l'aviation, un sujet crucial pour nous.

Nous avons très tôt reconnu le pouvoir révolutionnaire de l'aviation et, dès 1918, nous avons conçu nos premières montres d'aviation, destinées aux pilotes du service postal aérien des États-Unis. Nous soutenons les pionniers du ciel depuis cet instant et nous avons produit des montres pour les forces aériennes les plus célèbres et les aviateurs les plus talentueux, nos créations continuant à être appréciées par les pilotes et les passionnés d'aviation dans le monde entier.

Aujourd'hui, les nouvelles technologies et les nouvelles considérations environnementales sont en train de transformer le monde dans lequel nous vivons. En s'associant à smartflyer, Hamilton se positionne à l'avant-garde de cette révolution.

Fondée en 2016 par le pilote professionnel Rolf Stuber et basée à Granges, en Suisse, smartflyer s'attache à développer l'avion de demain avec son équipe composée de 21 experts. Avec son hélice placée au-dessus de la dérive, le SFX1est un appareil unique pouvant embarquer quatre passagers. Affichant une autonomie de 800 km et une vitesse de croisière d'environ 220 km/h, il produit deux fois moins de dioxyde de carbone qu'un avion traditionnel. Cet exploit est dû à une génération de poussée entièrement électrique et ne produisant donc presque aucune émission. Le décollage et l'atterrissage se font grâce à l'énergie électrique. En vol, un prolongateur d'autonomie génère l'énergie électrique nécessaire à l'aide d'un petit moteur à combustion qui entraîne un générateur.

Le SFX1 est également bien plus silencieux que les avions traditionnels, rendant le vol beaucoup plus plaisant pour les passagers. En outre, son efficience et sa consommation de carburant minimale permettront de réduire considérablement les coûts opérationnels de chaque vol. Des considérations révolutionnaires dans le domaine de l'aéronautique.

Aujourd'hui, l'appareil de smartflyer s'est transformé en preuve de concept primée : suite à son approbation au printemps 2020 par l'Office fédéral de l'aviation civile suisse, le moteur électrique hybride est en cours de production et le premier vol d'essai est prévu pour 2023.

« Avec autant de défis techniques à relever, réaliser notre premier vol en 2023 ne sera pas une mince affaire », explique le fondateur de smartflyer, Rolf Stuber. « Mais nous avons confiance en nos équipes et nous sommes convaincus que le SFX1 est l'avion du futur. »

« Depuis plus d'un siècle, nous accompagnons les aviateurs audacieux et nous sommes ravis d'honorer notre tradition d'innovation en nous associant à smartflyer », déclare le PDG d'Hamilton, Vivian Stauffer. « Tout comme l'esprit pionnier d'Hamilton nous incite à repousser les limites de l'horlogerie, le ciel offre un terrain de jeu illimité pour le révolutionnaire SFX1. Dans une quête de précision commune, nous allons nous appuyer sur cette technologie avant-gardiste pour faire de ce projet une réussite. »