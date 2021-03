Swatch : en tête du SMI, Stifel passe à l'achat

Le titre Swatch s'adjuge lundi la plus forte hausse de l'indice SMI de Zurich à la suite d'un relèvement du conseil des analystes de Stifel, passés à l'achat sur la valeur.



A 14h30, l'action du groupe d'horlogerie suisse gagne 3,3% alors que l'indice SMI progresse de 1,2%.



Dans une note de recherche publiée lundi, les analystes de Stifel se disent optimistes concernant les marges bénéficiaires du groupe sous l'effet d'une base de coûts redynamisée l'an dernier.



L'intermédiaire évoque par ailleurs les gains de parts de marché de ses marques Omega et Longines en Chine, la promesse d'une prochaine réouverture des économies européennes et la valorisation attractive du titre.



