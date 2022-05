L'Inde fixe des objectifs d'importation de charbon pour la fin juin, alors que les problèmes d'électricité s'accumulent.

Cette décision, qui marque la première fois que le deuxième plus grand importateur de charbon au monde publie des délais pour les importations, peut exercer une pression sur les prix mondiaux du charbon alors que les services publics se précipitent pour éviter une répétition de la crise de l'électricité en avril.

Si les délais sont respectés, les importations effectuées par les États et les services publics privés au cours des cinq prochains mois pour être mélangées au charbon national dépasseront les importations annuelles des entités depuis au moins six ans.

Une vague de chaleur incessante a poussé la demande d'électricité à un niveau record en avril, entraînant la pire crise électrique depuis plus de six ans et forçant l'Inde à revenir sur une politique de réduction des importations de charbon.

Le gouvernement fédéral a demandé aux services publics appartenant aux États d'importer plus de 22 millions de tonnes de charbon et aux centrales électriques privées d'en importer 15,94 millions de tonnes, a déclaré le ministère de l'énergie dans une lettre examinée par Reuters.

Le ministère de l'énergie a demandé à tous les services publics d'assurer la livraison de 50 % de la quantité allouée d'ici le 30 juin, 40 % d'ici la fin août et les 10 % restants d'ici la fin octobre, selon la lettre adressée aux hauts fonctionnaires des départements de l'énergie des États et aux directeurs des centrales électriques privées.

Les services publics gérés par l'État n'ont pas importé pour mélange plus de 7,1 millions de tonnes et les entreprises privées pas plus de 13,1 millions de tonnes depuis au moins l'année se terminant en mars 2017. Les données antérieures à l'année se terminant en mars 2017 ne sont pas disponibles.

Le ministère fédéral de l'électricité n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les services publics ne sont pas obligés d'honorer les directives du gouvernement fédéral, mais deux responsables gouvernementaux qui ont assisté à des réunions liées à la hausse de la demande d'électricité ont déclaré que les États ont été avertis de pannes d'électricité si les quantités suggérées n'étaient pas importées.

Les États et les entreprises privées "doivent importer" du charbon et "assurer une alimentation électrique continue dans les États respectifs", peut-on lire dans la lettre.

"Afin de garantir les stocks de charbon minimums requis dans les centrales électriques avant le début de la mousson, il est nécessaire que le placement des adjudications pour l'importation de charbon à des fins de mélange soit achevé avant le 31.5.2022", a déclaré le ministère dans la lettre datée du 28 avril.

Des entreprises privées, dont Adani Power, Tata Power, Reliance Power, Jindal Steel and Power, Torrent Power et Sembcorp, ont reçu des objectifs d'importation, selon la lettre.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

"Toutes les sociétés de production d'électricité de l'État et les centrales électriques indépendantes doivent soumettre un rapport hebdomadaire sur le système d'information de gestion avant chaque vendredi à la Central Electricity Authority (CEA) et au ministère de l'Énergie concernant les mises à l'index placées dans les ports, l'arrivée et la livraison du charbon importé dans les centrales", indique la lettre.