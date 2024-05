The Tinley Beverage Company Inc. et ses filiales fabriquent une gamme de boissons non alcoolisées infusées au cannabis destinées à la Californie (États-Unis) et à l'Ontario (Canada). La société fabrique également des boissons infusées au cannabis pour des clients sous contrat. Elle propose les produits non alcoolisés Tinley's '27 et Tinley's Tonics, infusés aux terpènes et au cannabis, qui sont distribués aux dispensaires agréés et aux canaux de livraison à domicile en Californie. Les gammes Beckett's Classics et Beckett's '27, qui sont des versions non alcoolisées et non infusées aux terpènes de ces préparations, sont disponibles dans certains magasins d'alimentation, de boissons et de spécialités aux États-Unis, ainsi que dans certains magasins d'alimentation et de spécialités au Canada. Ses filiales comprennent Hemplify Inc, Algonquin Springs Beverage Management LLC, Beckett's Tonics California Inc, Beckett's Tonics Canada Inc, Tinley's Canada Inc et Lakewood Libations Inc.

Secteur Boissons non alcoolisées