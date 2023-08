The TJX Companies, Inc. est le n° 1 américain de la distribution de détail à prix réduits de vêtements et d'articles de maison. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - vêtements et accessoires (46%) ; - articles de maison (39%) : meubles, luminaires, tapis, articles de décoration, etc. ; - bijoux et accessoires (15%). Au 30 janvier 2021, le groupe dispose d'un réseau de 4 572 magasins implantés aux Etats-Unis (3 305, dont 1 271 T.J. Maxx, 1 131 Marshalls, 821 HomeGoods, 48 Sierra et 34 Homesense), au Canada (525, dont 280 Winners, 143 HomeSense et 102 Marshalls), en Europe et Australie (742, dont 602 T.K. Maxx, 78 HomeSense et 62 Trade Secret). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (79,2%), Europe et Australie (12%) et Canada (8,8%).

Secteur Magasins discount