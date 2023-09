La société Toro conçoit, fabrique, commercialise et vend des équipements et services professionnels d'entretien du gazon, des systèmes d'arrosage du gazon, des équipements et produits d'éclairage pour l'aménagement paysager, des produits de gestion de la neige et de la glace, des systèmes d'irrigation agricole (ag-irrigation), des équipements de location, spécialisés et de construction souterraine, ainsi que des produits de jardinage résidentiel et des souffleuses à neige. La société opère à travers deux segments : Professionnel et Résidentiel. Le segment Professionnel comprend les équipements pour gazon et paysage, les équipements de location, spécialisés et de construction souterraine, les équipements de gestion de la neige et de la glace, et les produits d'irrigation et d'éclairage. Le segment Résidentiel comprend les tondeuses à conducteur marchant, les tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro, les souffleuses à neige, les pièces de rechange et les produits pour la maison, notamment les coupe-herbe, les taille-haies, les souffleurs de feuilles, les aspirateurs-souffleurs, les tronçonneuses, les coupe-bordures et les produits d'irrigation souterraine, à tuyau et à tuyau vendus au détail en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Secteur Véhicules et machines lourdes