The Toronto-Dominion Bank : Un support moyen terme à exploiter

Données financières CAD USD EUR CA 2022 42 265 M 33 500 M 30 998 M Résultat net 2022 14 872 M 11 788 M 10 907 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 11,7x Rendement 2022 3,84% Capitalisation 170 Mrd 135 Mrd 125 Mrd Capi. / CA 2022 4,03x Capi. / CA 2023 3,54x Nbr Employés 90 000 Flottant 99,8% Prochain événement sur THE TORONTO-DOMINION BANK 14/04/22 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 93,85 CAD Objectif de cours Moyen 108,44 CAD Ecart / Objectif Moyen 15,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Bharat B. Masrani Group President, CEO & Non-Independent Director Kelvin Vi Luan Tran Chief Financial Officer & Senior Executive VP Brian Michael Levitt Non-Executive Chairman Greg Keeley Senior Executive VP-Technology & Platforms Irene Ruth Miller Independent Director