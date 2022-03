Analyse - L'opération de fusion et d'acquisition de 13 milliards de dollars de TD étend sa présence aux États-Unis, mais soulève des problèmes de coûts et d'intégration.

L'acquisition la plus importante de l'histoire de la TD, qui en ferait le sixième plus grand créancier américain en termes d'actifs, a reçu le soutien des investisseurs pour l'utilisation constructive de ses 22 milliards de dollars canadiens (17,4 milliards de dollars) de capital excédentaire, le plus élevé parmi les banques canadiennes.

Toutefois, les analystes et les investisseurs estiment que les dépenses totales élevées de First Horizon par rapport à celles de ses pairs, les prêts décevants de la TD aux États-Unis et un environnement réglementaire plus strict peuvent poser des risques.

Les actions TD ont baissé de plus de 6 % depuis l'annonce de l'opération lundi, une baisse aggravée par les résultats du premier trimestre jeudi qui ont dépassé les estimations mais ont été évalués en dessous des autres grands créanciers canadiens.

L'indice des banques canadiennes a perdu 1,7 % pendant cette période.

Les investisseurs ont noté que First Horizon venait de terminer l'intégration d'un autre créancier du sud-est des États-Unis, Iberiabank Corp, avec lequel elle a fusionné en 2020.

"Vous achetez une banque qui vient de subir une intégration et vous lui en faites subir une autre", a déclaré Steve Belisle de Gestion des placements Manuvie. "On a l'impression que ça a été fait très rapidement... ça peut mener à des perturbations".

Bien que TD ait été prudente en matière de transactions, elle " subissait des pressions pour sortir et acheter ", a déclaré Bryden Teich d'Avenue Investment Management, après avoir manqué une autre transaction américaine avec Bank of Montreal en décembre.

Teich a lui aussi fait part de ses inquiétudes concernant la récente fusion de First Horizon, soulignant un portefeuille de prêts immobiliers commerciaux qui a presque triplé entre 2019 et 2020, et des prêts immobiliers à la consommation qui ont presque doublé. Malgré cela, la taille du portefeuille de prêts de First Horizon reste inférieure à un dixième du total de la TD.

"First Horizon est une banque régionale de premier plan extrêmement bien gérée, avec une forte présence sur des marchés très attractifs dans le Sud-Est des États-Unis", a déclaré la TD dans un communiqué. "Nous avons fait nos preuves en matière d'intégrations réussies et nous avons toute confiance qu'il en sera de même pour cette transaction."

DES COÛTS PLUS ÉLEVÉS

First Horizon a également des dépenses plus élevées que ses pairs habituels, ce qui en fait une entreprise douteuse pour TD, a déclaré Christopher Whalen de Whalen Global Advisors dans une obligation de recherche jeudi.

Au quatrième trimestre, les dépenses de First Horizon, à l'exclusion des éléments exceptionnels, en proportion des revenus - le ratio d'efficacité - étaient de 63,3 %, et de près de 71 % dans l'ensemble. Ce chiffre se compare à 59 % pour son groupe de référence, selon un rapport https://www.ffiec.gov/npw/FinancialReport/ReturnFinancialReportPDF?rpt=BHCPR&id=1094640&dt=20210930 d'un groupe de réglementation américain. Les dépenses de TD aux États-Unis représentaient 57 % des revenus, selon les résultats du premier trimestre.

La majorité des prêts de First Horizon sont liés à des taux à court terme, ce qui augmentera les revenus d'intérêt et diminuera le ratio d'efficacité lorsque les taux d'intérêt augmenteront, a déclaré à Reuters Ellen Taylor, responsable des relations avec les investisseurs de la banque.

M. Whalen a également déclaré que les prêts de la TD aux États-Unis étaient décevants. Les prêts de la TD aux États-Unis représentaient moins d'un tiers de ses actifs totaux dans ce pays, contre une moyenne de 59 % pour ses pairs, le reste étant en grande partie constitué de titres de créance, selon un rapport réglementaire https://www.ffiec.gov/npw/FinancialReport/ReturnFinancialReportPDF?rpt=BHCPR&id=3606542&dt=20210930.

"Quel est l'intérêt pour (le PDG de la TD, Bharat) Masrani d'acheter plus de dépôts de détail si les banquiers de la TD ne peuvent pas remplir le bilan existant avec des prêts de qualité ?". a demandé Whalen.

La TD pourrait également être confrontée à des défis réglementaires à la suite du décret du président américain Joe Biden en juillet, qui a resserré les règles régissant les fusions et les acquisitions, et en raison des retards à combler un poste vacant au sein d'un organisme de réglementation clé, a déclaré James Shanahan, analyste chez Edward Jones.

Mais l'assurance de TD qu'elle maintiendra les emplacements de First Horizon, investira pour retenir le personnel et effectuera un paiement supplémentaire aux actionnaires de la cible si l'opération est retardée satisfera les régulateurs, a déclaré Anthony Visano, gestionnaire de portefeuille de Kingwest & Co.

"Nous avons une très bonne relation avec l'organisme de réglementation", a déclaré Kelvin Tran, directeur financier de la TD, dans une interview. "L'organisme de réglementation doit passer par son processus".

(1 $ = 1,2668 dollar canadien)