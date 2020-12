Bharat Masrani : Réussir durant une année sans pareille

3 déc. 2020 - Groupe Banque TD

La TD tire son épingle du jeu durant une année de bouleversements sans précédent

Une année qui passera à l'histoire

2020 a été une année à nulle autre pareille, et je suis incroyablement fier de la façon dont nous, à la TD, avons réagi, guidés par notre but qui consiste à enrichir la vie de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités. À travers tout cela, nous avons démontré notre capacité à nous adapter avec rapidité pour faire face à la pandémie mondiale.

Il ne fait aucun doute que des millions de personnes ont été profondément touchées par les effets combinés des défis sanitaires et économiques de la COVID-19. Je tiens à remercier les travailleurs de la santé et tous ceux qui ont été en première ligne, y compris nos collègues de la TD. Vous avez contribué à nous protéger et avez soutenu les services essentiels malgré d'importants défis personnels - et vous continuez à le faire aujourd'hui.

En tant que banque, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la reprise - à fournir des conseils et des services aux millions de personnes que nous servons, à aider nos économies et nos collectivités à prospérer.

Rendement et progrès stratégique

Au cours de nos 165 années d'histoire, le modèle d'affaires de la TD a continuellement prouvé sa force, même face à l'incertitude mondiale et à d'importants vents contraires sur le plan économique. Durant une année marquée par une crise sanitaire mondiale, nous avons obtenu un résultat d'environ 11,9 milliards de dollars (10,0 milliards de dollars sur une base rajustée). Même si notre résultat rajusté a reculé en 2020, alors que les ménages et les entreprises ont été touchés par le ralentissement économique, nos secteurs Gestion de patrimoine, Assurance et Services bancaires de gros ont enregistré des revenus et des résultats records.

Nous avons aussi fait d'importants progrès stratégiques en 2020. La transaction transformatrice entre TD Ameritrade et The Charles Schwab Corporation a été conclue, faisant de la TD le plus important actionnaire d'une société de placement américaine de premier plan qui gère 6 billions de dollars américains d'actifs de clients.

Nous avons terminé l'exercice avec un bilan solide, dont un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 13,1 % et un ratio de liquidité à court terme de 145 %, ce qui place la TD en bonne position pour l'avenir. Encore une fois, la TD a répondu aux attentes des actionnaires, avec une augmentation du dividende de 8 % sur 12 mois.

Cette année a été l'une des plus difficiles de l'histoire de la TD, et nos résultats témoignent de la solidité de notre entreprise, mais le récit de ce que nous avons accompli cette année ne s'arrête pas là.

Résilience et exécution durant une période de changement sans précédent

2020 a été l'année de tous les défis, mais elle nous aura permis de mettre de l'avant notre capacité à exécuter. Nous avons tiré profit de nos investissements dans de nouvelles capacités pour transformer rapidement nos activités, permettre à plus de 60 000 collègues de travailler de la maison et déployer de nouveaux outils numériques.

La TD était là pour les clients quand ils avaient le plus besoin de nous

Depuis le début de la pandémie, plus d'un million de clients se sont inscrits aux services bancaires numériques pour la toute première fois et l'engagement numérique a augmenté de 57 %. Nous avons aussi travaillé étroitement avec les gouvernements aux États-Unis et au Canada pour faciliter l'accès aux programmes d'aide financière et de soutien, en plus de donner suite directement aux préoccupations de nos clients grâce à nos propres programmes et à des solutions conçues pour répondre à leurs besoins particuliers.

Chacune de nos décisions a été prise en privilégiant le bien-être de nos collègues et de nos clients

Guidés par les recommandations des représentants de la santé publique et de notre propre médecin en chef, nous avons appliqué des mesures de santé et de sécurité dans tous les établissements de la TD, partout où nous faisons des affaires. Même si les nouvelles récentes concernant des vaccins potentiels sont encourageantes, la situation entourant la COVID-19 demeure problématique et nous continuerons à prioriser la sécurité de nos clients, de nos collègues et des collectivités que nous servons.

Un avenir plus inclusif et durable

Je crois fermement que les banques ont une mission d'intérêt public, et cela est d'autant plus vrai en 2020.

En raison de la COVID-19, beaucoup de collectivités ont dû composer avec des taux de chômage en hausse, des impacts économiques plus profonds et des taux d'infection élevés. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, nous avons lancé l'Initiative de résilience des collectivités TD, affectant 25 millions de dollars à des organismes qui offrent des services de première ligne immédiats ainsi que le soutien à long terme requis pour favoriser une reprise inclusive.

La diversité et l'inclusion sont les fondements de notre culture

Nous continuons à travailler sans relâche à bâtir un milieu de travail et un monde où tout le monde peut s'épanouir. Devant les importantes manifestations dénonçant le racisme contre les Noirs qui ont eu lieu cette année, nous avons clairement pris position et avons pris des engagements concrets. Nous avons annoncé de nouvelles mesures pour accroître le nombre de dirigeants issus des minorités et lancé des projets à la Banque et dans la collectivité pour combattre les répercussions du racisme contre les Noirs. En même temps, nous avons continué à faire des progrès pour soutenir tous nos objectifs de diversité et d'inclusion.

La lutte contre les changements climatiques est essentielle aujourd'hui et pour les générations à venir, et la TD ne l'a jamais oublié en 2020

La TD a récemment lancé un plan d'action sur les changements climatiques audacieux et ambitieux pour relever les défis associés aux changements climatiques. Cela comprend une cible visant à atteindre des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles pour nos activités d'exploitation et de financement d'ici 2050. Nous avons renforcé notre engagement en créant le groupe Finance durable et Transitions d'entreprises, pour soutenir nos clients partout dans le monde, ainsi qu'un Centre d'expertise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), pour participer aux efforts déployés mondialement pour atteindre cette cible à long terme.

Pour la septième année de suite, la TD a été inscrite dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones, la seule banque nord-américaine à y figurer cette année - ce qui témoigne encore plus de notre leadership en matière d'intégration de pratiques ESG dans nos activités.

Nous bénéficions de nombreux avantages pour faire face aux défis à venir

Nous entamons 2021 dotés d'un bilan solide, de relations avec la clientèle profondes, d'une marque forte et de secteurs d'activité bien positionnés. Malgré les défis macroéconomiques et l'incertitude qui persistent, j'ai confiance en l'avenir tandis que nous bâtissons une meilleure banque.

Ensemble, les 90 000 collègues dédiés et talentueux de la TD aux quatre coins du monde ont montré de quoi ils étaient capables durant une période de grand changement. Je tiens à les remercier de leurs efforts exceptionnels, à remercier nos clients de leur confiance, et à remercier nos actionnaires de leur soutien continu.