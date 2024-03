La Banque Toronto-Dominion (la Banque) exerce ses activités en tant que banque en Amérique du Nord. Les secteurs de la Banque comprennent les Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, les Services de détail aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance, et les Services bancaires de gros. Son secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada propose une gamme complète de produits et services financiers à environ 15 millions de clients dans le cadre des activités bancaires personnelles et commerciales de la Banque au Canada. Son segment de détail américain propose une gamme de produits et de services financiers sous la marque TD Bank, America's Most Convenient Bank. Le segment de détail américain comprend également TD Auto Finance U.S., TD Wealth (U.S.) business. Le segment des Services bancaires en gros exerce ses activités sous la marque Valeurs Mobilières TD, qui propose une gamme de services de marchés financiers et de services bancaires aux entreprises et aux gouvernements, ainsi qu'à des clients institutionnels. Son segment Gestion de patrimoine et assurances offre des solutions de patrimoine et une protection d'assurance à environ six millions de clients au Canada.

Secteur Banques