La TD devient la banque officielle de Cricket Canada

Cricket Canada et le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») ont annoncé une nouvelle commandite marquant une étape importante dans l’histoire du criquet au Canada alors que la TD soutient la croissance et le développement du criquet à l’échelle locale.

Cricket Canada and TD Bank Group are excited to announce a new landmark sponsorship, making TD the Official Bank of Cricket Canada and helping to bring the game to communities nationwide. (Photo: Business Wire)

Ainsi, deux entités bien connues qui s’engagent envers l’avenir du criquet unissent leurs forces, en plus de soutenir de nouvelles initiatives d’engagement communautaires.

Dans le cadre de cette commandite, la TD sera la banque officielle des équipes nationales de Cricket Canada et va aider à bâtir une communauté dynamique d’amateurs de criquet. Cette commandite aidera Cricket Canada à améliorer les programmes de perfectionnement régionaux ainsi que l’accès aux équipes nationales et aux joueurs pour les jeunes amateurs et enthousiastes.

« Nous sommes ravis d’accueillir la TD en tant que banque officielle de Cricket Canada, affirme le président de Cricket Canada, Rashpal Bajwa. C’est bien plus qu’une commandite : c’est un important pas de plus vers l’avant pour notre organisme ainsi que pour toute la communauté du cricket au Canada. Grâce au soutien de la TD, nous sommes optimistes de pouvoir améliorer l’expérience de cricket pour les équipes nationales, les joueurs et les amateurs dans tout le pays, tout en favorisant la croissance et le développement de ce sport à tous les niveaux. »

Dans le cadre de cette nouvelle commandite, la marque TD sera bien en évidence sur les ensembles officiels et d’entraînement des équipes nationales du Canada. On pourra notamment voir les nouveaux ensembles personnalisés lors de la première présence de l’équipe nationale masculine au tournoi mondial de cricket de l’ICC en juin. De plus, la TD sera un commanditaire officiel de l’équipe féminine nationale de Cricket Canada en 2025.

« La TD est enchantée de devenir la banque officielle de Cricket Canada, indique Tyrrell Schmidt, chef du marketing, TD. C’est un privilège de figurer sur les ensembles officiels et d’entraînement des équipes nationales. Nous sommes fiers à la perspective que les athlètes représentant le cricket au Canada porteront la marque TD dans le cadre unique de cette formidable nouvelle commandite. C’est l’occasion pour nous de nous joindre à la communauté et aux joueurs de cricket de tous âges pour, ensemble, vivre tout l’engouement entourant ce sport et aider Cricket Canada à franchir d’autres grandes étapes. »

Cet accord va au-delà de la piste de cricket, puisque cette commandite de la TD aidera Cricket Canada à explorer des projets collaboratifs et des programmes pour accroître l’accessibilité de ce sport, sa popularité et l’engagement auprès des joueurs et des amateurs dans tout le pays.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Cricket Canada pour favoriser l’expansion du cricket au pays, indique Sona Mehta, vice-présidente à la direction, Crédit garanti par des biens immobiliers, Services bancaires courants, Épargne et placements, TD. À la TD, nous croyons que le sport a le pouvoir de rassembler les gens et les collectivités. Nous sommes très fiers de soutenir les équipes nationales masculines et féminines de cricket et d’aider Cricket Canada à bâtir l’avenir de ce sport alors que l’organisme soutient aussi des équipes locales dans tout le pays. Nous avons hâte d’aider Cricket Canada à créer des expériences mémorables pour les amateurs tout comme pour les joueurs. »

La TD partage la vision de Cricket Canada d’aider les collectivités et de favoriser l’inclusivité par le sport. Cette commandite souligne l’engagement continu de la TD à soutenir des collectivités diversifiées et à aider à créer des liens significatifs avec la population canadienne d’un océan à l’autre.

« Ce partenariat entre Cricket Canada et la TD représente non seulement une étape importante dans l’histoire du cricket au pays, mais promet aussi un avenir rempli d’innovation, de croissance et d’occasions. Ensemble, Cricket Canada et la TD sont prêts à élever le sport vers de nouveaux sommets et à avoir une incidence importante sur le milieu du cricket au Canada », affirme Rahul Srinivasan, chef de la direction à Boundaries North.

L’année 2024 sera déterminante pour Cricket Canada compte tenu du calendrier, l’équipe nationale masculine devant participer à plusieurs événements mondiaux. Le clou de l’année sera la première apparition du Canada à la Coupe du monde T20 masculine de l’ICC, l’équipe devant disputer des matchs à Dallas, à New York et en Floride. L’équipe terminera l’année en affrontant les Pays-Bas, les États-Unis, l’Oman et le Népal en août et en septembre.

À propos de Cricket Canada

Cricket Canada est l’organe directeur pour le sport du cricket au Canada. Il supervise et fait la promotion du développement du jeu à tous les niveaux. Mettant l’accent sur l’inclusivité et l’excellence, Cricket Canada a pour but de favoriser une communauté du cricket dynamique et brillante sur la scène internationale. Cricket Canada est reconnu par l’International Cricket Council, le gouvernement du Canada et le Comité olympique canadien.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l’appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America’s Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

