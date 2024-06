La Banque Toronto-Dominion (la Banque) exerce ses activités en tant que banque en Amérique du Nord. Les secteurs de la Banque comprennent les Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, qui offrent des produits et des services financiers aux particuliers, aux petites entreprises et aux clients commerciaux, et comprennent Financement auto TD Canada ; le secteur des Services de détail aux États-Unis, qui comprend les services bancaires aux particuliers et aux entreprises aux États-Unis, exerçant ses activités sous la marque TD Bank ; le secteur Gestion de patrimoine et assurances, qui comprend les services bancaires aux particuliers et aux entreprises aux États-Unis. Le secteur Gestion de patrimoine et assurances comprend les activités canadiennes de gestion de patrimoine, qui offrent des produits et des services d'investissement aux investisseurs institutionnels et de détail, et les activités d'assurance, qui offrent des produits d'assurance de biens et de risques divers, ainsi que des produits d'assurance-vie et d'assurance-maladie à des clients partout au Canada. Le secteur Services bancaires en gros offre une gamme de produits et de services liés aux marchés financiers, aux services bancaires d'investissement et aux services bancaires aux entreprises, y compris la prise ferme et la distribution de nouvelles émissions de titres de créance et de titres de participation, ainsi que des conseils sur les acquisitions et les désinvestissements stratégiques.

Secteur Banques