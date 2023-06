Le PDG de TD Bank est confiant dans la résolution des problèmes liés à l'échec de l'acquisition de First Horizon

Le PDG du Groupe Banque TD, Bharat Masrani, s'est dit confiant dans la capacité de la banque, deuxième plus grand prêteur du Canada, à résoudre les problèmes avec les régulateurs qui ont conduit à l'échec de l'acquisition prévue de First Horizon, un créancier régional, pour un montant de 13,4 milliards de dollars.

Les commentaires de Masrani interviennent après que la Banque TD a annulé l'opération le mois dernier en invoquant le manque de clarté quant à la date à laquelle elle obtiendrait les approbations réglementaires, plus d'un an après avoir proposé l'opération pour la première fois.

Le Wall street Journal a ensuite rapporté que le traitement par la banque de transactions clients "suspectes" était à l'origine du refus des régulateurs d'approuver l'opération.

M. Masrani, qui s'est exprimé jeudi lors de la journée annuelle des investisseurs de la banque, a déclaré que ces problèmes n'avaient "rien à voir avec nos transactions de bonne foi avec les clients".

"Nous travaillons avec nos régulateurs pour mettre cette affaire derrière nous. Et je suis convaincu qu'en temps utile, nous y parviendrons", a déclaré M. Masrani, sans donner plus de détails sur les questions en cours de discussion.

"Plus généralement, nous sommes très bien capitalisés et disposons de fortes liquidités, ce qui est d'une importance capitale en cette période d'incertitude économique et de volatilité du secteur bancaire.

Il a également déclaré que sa filiale américaine avait un "potentiel de croissance substantiel".

Les investisseurs ont exprimé des inquiétudes quant à la croissance de la TD aux États-Unis, que la banque a citée comme une priorité clé alors qu'elle fait face à un marché saturé dans son pays. La banque avait placé ses espoirs dans First Horizon en raison de sa présence dans le sud-est des États-Unis.

Elle prévoit désormais une croissance plus organique, avec l'ouverture de 150 succursales d'ici 2027.

La banque a réitéré son objectif financier à moyen terme de réaliser une croissance des bénéfices ajustés comprise entre 7 % et 10 %. Elle prévoit également un ratio de distribution des dividendes compris entre 40 % et 50 % et une croissance du rendement des capitaux propres supérieure à 16 % à moyen terme.

Les actions de la Banque TD sont les moins performantes des grandes banques canadiennes, ayant perdu plus d'un dixième de leur valeur au cours des six premiers mois de l'année. Elles étaient en hausse d'environ 1,5 % à la mi-journée jeudi. (Reportage de Nivedita Balu à Toronto, édition de Deepa Babington)