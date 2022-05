Le bénéfice trimestriel de TD Bank dépasse les estimations

La Banque Toronto-Dominion a battu les estimations des analystes pour son bénéfice trimestriel jeudi, la vigueur de ses unités de services bancaires de détail au Canada ayant compensé la hausse des dépenses et des provisions pour pertes sur prêts.

Le bénéfice net hors éléments exceptionnels s'est élevé à 3,71 milliards de dollars canadiens, soit 2,02 dollars canadiens, au cours des trois mois terminés le 30 avril, comparativement à 3,8 milliards de dollars canadiens, soit 2,04 dollars canadiens, un an plus tôt. Les analystes avaient prévu 1,93 $ CA par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Le deuxième plus grand créancier du Canada a déclaré un bénéfice net global de 3,81 milliards de dollars canadiens, soit 2,07 dollars canadiens par action, en hausse par rapport à 3,7 milliards de dollars canadiens, soit 1,99 dollar canadien, un an plus tôt. (Reportage de Nichola Saminather à Toronto et de Manya Saini à Bengaluru)