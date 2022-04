Les contrats à terme du TSX augmentent grâce à la hausse du pétrole, mais les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt freinent la progression.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 7 h 00 HE.

Les prix du pétrole ont grimpé de près de 2 % alors que les États-Unis et leurs alliés s'apprêtaient à imposer de nouvelles sanctions aux banques et aux responsables russes et à interdire les nouveaux investissements en Russie en raison des meurtres de civils dans le nord de l'Ukraine, que le président Volodymyr Zelenskiy a qualifiés de "crimes de guerre." La Russie a nié avoir ciblé des civils. [O/R]

Le Kremlin a déclaré mercredi que les pourparlers de paix avec Kiev ne progressaient pas aussi rapidement ou énergiquement qu'il le souhaitait.

Les actions mondiales ont glissé et les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont signalé une deuxième journée de vente à Wall Bourse avant la publication des minutes de la réunion de mars de la Fed. [GLOB/MKTS][.N]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,7 % à 21 930,83 mardi, se retirant d'un sommet intrajournalier record après que les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale, Lael Brainard, aient effrayé les investisseurs au sujet d'éventuelles mesures agressives de la banque centrale. [.TO]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Le gouvernement progressiste-conservateur au pouvoir en Ontario prévoit d'augmenter le salaire minimum horaire de 50 cents canadiens à partir d'octobre, dans ce qui serait la deuxième hausse en une année électorale pour la province canadienne la plus peuplée.

Les données Ivey PMI, attendues à 10h00 ET, montreront probablement que l'activité économique canadienne a ralenti le mois dernier après avoir atteint un sommet de trois mois en février.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Endeavour Mining Plc : Berenberg relève le prix cible de 42 $CA à 47 $CA.

Torex Gold Resources Inc : La Banque Scotia abaisse le prix cible de 24 $CA à 22 $CA.

Valens Company : Atb Capital Markets reprend la cote 'surperformer' ; 9,50 $CAN.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : $1,925.8 ; +0.1%

Pétrole brut américain : 103,75 $ ; +1,8 %.

Pétrole brut Brent : 103,75 $ ; +1,8 %.

