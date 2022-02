Les contrats à terme glissent alors que l'Occident renforce les sanctions contre la Russie.

Les actions mondiales ont glissé, les prix du pétrole ont bondi et le rouble russe a atteint un niveau record après que les alliés occidentaux ont bloqué l'accès des banques russes au réseau financier SWIFT, tout en limitant la capacité de Moscou à déployer ses 630 milliards de dollars de réserves étrangères. [GLOB/MKTS]

Aggravant l'ambiance, le président russe Vladimir Poutine a placé ses forces nucléaires en état d'alerte dimanche.

Les valeurs de la défense L3Harris Technologies, Raytheon Technologies, Lockheed Martin Corp, General Dynamics Corp et Northrop Grumman ont bondi de 4,5 % à 6,6 % dans les échanges avant bourse après l'annonce que l'Allemagne allait augmenter ses dépenses militaires.

Les fabricants d'armes ont surperformé l'indice S&P 500 la semaine dernière, avec un gain de 3,4 % pour le sous-indice S&P 500 Aerospace & Defense, contre une hausse de 0,8 % pour l'indice de référence.

Les valeurs énergétiques ont affiché un panorama mitigé, tandis que Citigroup et Microsoft Corp ont perdu respectivement 2,6 % et 1,4 %, entraînant des pertes parmi les grandes banques et les sociétés de croissance à très forte capitalisation.

À 6 h 06 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 373 points, soit 1,1 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 56 points, soit 1,28 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 180,75 points, soit 1,27 %.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall Bourse, s'est échangé à 32,95, son plus haut niveau depuis le 24 février.