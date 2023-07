Selon des conseillers en transactions et des experts du secteur, les banques américaines ne procéderont probablement pas à des transactions avant la fin de l'année prochaine au plus tôt, dans l'attente d'une clarification des nouvelles règles en matière d'exigences de fonds propres.

Les acheteurs et les vendeurs potentiels sont également dissuadés par la longue attente d'approbation des transactions par les autorités de régulation, ont déclaré les experts.

Tout le monde est bloqué jusqu'à ce qu'il sache quelles sont les règles du jeu", a déclaré Timothy Adams, directeur général de l'Institute of International Finance, un groupe industriel qui représente environ 400 membres de plus de 60 pays.

M. Adams s'attend à ce que les transactions soient bloquées jusqu'en 2026, le temps que les États-Unis mettent en œuvre les normes adoptées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire après la crise financière de 2008, mais qui ont mis des années à être finalisées. Les régulateurs mondiaux ont accepté d'accorder aux banques une période de transition pour satisfaire aux nouvelles exigences et ont fixé le début de l'année 2025 comme objectif pour la mise en œuvre complète.

Dans le même temps, les banques attendent également de financer une augmentation potentielle des exigences en matière de capital, signalée par le vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, Michael Barr, à la suite d'une crise bancaire régionale aux États-Unis cette année.

L'incertitude concernant les règles en matière de fonds propres a créé un "effet de refroidissement" qui pourrait freiner les fusions, tandis que la hausse des taux d'intérêt et la menace d'un ralentissement économique pourraient également freiner l'activité, a déclaré M. Adams.

UN ENVIRONNEMENT MALSAIN

Néanmoins, les banques en difficulté pourraient être contraintes de vendre. Les transactions impliquant des banques en redressement judiciaire ou en situation de stress ont augmenté à 23,2 milliards de dollars au premier trimestre, au plus haut depuis 2019, selon les données de Dealogic. Ce chiffre est à comparer aux 3,9 milliards de dollars de transactions bancaires pour les institutions non stressées, le plus bas observé sur le premier semestre depuis 2010.

Nous avons un environnement malsain pour les fusions de banques régionales, a déclaré Meg Tahyar, responsable du groupe des institutions financières au cabinet d'avocats Davis Polk, citant le rythme lent des approbations de transactions au cours des dernières années.

"Au lieu d'évaluer les fusions sur la base de la concurrence et des besoins de la communauté, les facteurs politiques sont devenus trop importants", a-t-elle déclaré. "Il y a également trop d'incertitude quant aux changements réglementaires qui auront un impact sur la tarification.

Bien que la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, ait indiqué que les autorités de régulation seraient probablement ouvertes à davantage de fusions entre banques régionales, les récents retards ont découragé les discussions sur les fusions.

En mai, la Banque Toronto-Dominion du Canada a annulé le rachat de First Horizon pour un montant de 13,4 milliards de dollars après avoir échoué à obtenir l'approbation des autorités de régulation, plus d'un an après l'annonce de l'opération.

Nous ne voyons pas beaucoup de transactions se réaliser à court terme en raison de facteurs tels que la faiblesse des cours boursiers, l'incertitude entourant les approbations réglementaires et la possibilité d'exigences plus élevées en matière de capital", a déclaré Tim Johnson, responsable mondial des services financiers pour les conseils en matière de transactions chez KPMG. Néanmoins, "la tendance à la consolidation à long terme est inévitable".

Une fois que les exigences en matière de fonds propres auront été clarifiées aux États-Unis, les transactions pourraient à nouveau augmenter pour les banques proches du seuil des 100 milliards de dollars d'actifs. Ces banques seront soumises à des règles plus strictes, semblables à celles qui s'appliquent aux plus grandes banques, et seront poussées à se regrouper pour pouvoir rivaliser avec les plus grands établissements.

Les banques régionales "seront incitées à fusionner et à atteindre une plus grande échelle puisqu'elles seront soumises à une plus grande surveillance réglementaire et à davantage de capital", a déclaré M. Johnson. (Reportage de Tatiana Bautzer, Saeed Azhar, Nupur Anand, complément d'information de Pete Schroeder ; rédaction de Lananh Nguyen et Deepa Babington)