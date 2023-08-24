* LE DIRECTEUR FINANCIER DE LA BANQUE TORONTO-DOMINION DÉCLARE QUE LA MARGE D'INTÉRÊT NETTE DES BANQUES DE DÉTAIL AMÉRICAINES DEVRAIT SE STABILISER AU QUATRIÈME TRIMESTRE.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE TORONTO-DOMINION DÉCLARE QUE LA PROVISION POUR PERTES DE CRÉDIT EN 2023 SERA "DE L'ORDRE" DE 35 POINTS DE BASE.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE TD DÉCLARE QUE LA PROVISION POUR PERTES SUR CRÉANCES EN 2023 SE SITUERA DANS LA PARTIE INFÉRIEURE DES PRÉVISIONS FOURNIES AU DÉBUT DE L'ANNÉE.
* LE DIRIGEANT DE LA BANQUE TD SE DIT "TRÈS SATISFAIT" DES MARGES GÉNÉRÉES PAR LES ACTIVITÉS CANADIENNES
* LE DIRIGEANT DE LA BANQUE TD AFFIRME QUE LES DÉPENSES LIÉES AUX LITIGES N'AURONT PAS D'INCIDENCE SUR LES COÛTS À L'AVENIR.
* Le chef de la direction de la Banque TD affirme que la Banque ne cherche pas à croître au détriment des marges Autres informations sur l'entreprise :