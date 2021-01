Toronto Dominion Bank : Comment faire pour commencer à investir? Placements directs 101

14 janv. 2021

« Je n'ai pas assez d'argent pour commencer à investir. »

« Je veux investir, mais je ne sais pas par où commencer. »

« Je ne peux pas commencer à investir avant d'avoir remboursé toutes mes dettes. »

Est-ce que l'une de ces affirmations vous semble familière?

Si vous n'avez jamais investi d'argent ou que vous venez de commencer, une de ces questions vous a probablement traversé l'esprit.

Et c'est correct.

« Vous n'avez pas besoin d'un MBA pour réussir comme investisseur », dit Bruno Sandre, vice-président associé, Formation des clients, Placements directs TD.

« Il existe un certain facteur d'intimidation qui empêche les gens d'investir ou retarde le moment où ils commenceront. Un des objectifs de mon équipe est de rendre les placements autogérés accessibles en éliminant cette gêne et en améliorant la confiance des gens comme investisseurs. »

Mais vous vous demandez peut-être ce que veut dire placements autogérés.

Comme son nom l'indique, le placement autogéré est une approche permettant de gérer vous-même vos placements, ce qui vous donne l'autonomie nécessaire pour déterminer quels placements vous achetez et vendez et à quel moment vous le faites.

Il y a beaucoup de plateformes de placements autogérés sur le marché, mais de nombreux Canadiens n'ont pas le savoir et le soutien nécessaires pour fixer, surveiller et atteindre leurs objectifs financiers.

Il est bien plus facile de faire des placements avec la TD depuis le lancement d'AppuiObjectifsMC TD1, une nouvelle application mobile conçue pour aider les investisseurs à fixer des objectifs financiers et à acquérir la confiance nécessaire pour mettre en œuvre leur plan en vue d'atteindre ces objectifs.

Maintenant que vous savez qu'il ne faut pas un diplôme d'études supérieures pour être un investisseur et qu'il existe des outils numériques comme AppuiObjectifs TD pour vous aider à atteindre vos objectifs, voici quelques conseils pour partir du bon pied.

Commencez à investir dès que vous êtes prêts

Vous avez probablement entendu cette phrase à plusieurs reprises. En fait, c'est peut-être la raison pour laquelle vous lisez cet article.

Mais pourquoi est-il si important de commencer à investir dès que vous êtes prêts, et comment savoir si vous êtes prêts?

« Certains nouveaux investisseurs se lancent dans les placements parce qu'on leur a dit qu'ils devraient le faire ou parce qu'un ami leur a parlé d'un nouveau placement formidable », déclare Bruno Sandre.

« Mais avant de se lancer, les nouveaux investisseurs doivent s'assurer qu'ils ont les moyens d'investir et réfléchir à leurs objectifs de placement. Investir n'est pas sans risque et vous devez donc vous assurer que la somme que vous voulez investir n'est pas de l'argent dont vous aurez besoin prochainement ou qui devrait servir à payer votre facture de carte de crédit ou à cotiser à votre fonds d'urgence. »

Si vous êtes capables de payer vos factures chaque mois, que vous épargnez dans un fonds d'urgence et qu'il vous reste de l'argent, vous êtes alors en bonne position pour commencer à investir.

Selon Bruno Sandre, même les plus petits placements (moins de 50 $ à 100 $ par mois) sont un excellent point de départ, et il y a de nombreux types de placements à faible coût qui vous permettent d'investir lentement au fil du temps et fonctionnent particulièrement bien pour des objectifs à long terme.

« Un des principaux mythes au sujet des placements est qu'il faut investir beaucoup pour que ça vaille la peine, mais c'est complètement faux », poursuit Bruno Sandre.

« En commençant à investir le plus tôt possible, vous aurez plus de marge de manœuvre pour modifier vos montants de cotisation et votre horizon de placement (la durée de conservation de vos placements) afin d'atteindre vos objectifs. »

Fixez vos objectifs de placement et tenez-vous-en à votre plan

Lorsque vous êtes prêts à commencer à investir, c'est le temps de fixer vos objectifs de placement.

Les objectifs de placement sont uniques et propres à chaque investisseur; donc, ils varient d'une personne à l'autre. Bruno Sandre précise que chaque investisseur devrait réfléchir dès le début à ce qu'il espère obtenir à la fin.

« Pour fixer vos objectifs de placement, il faut vraiment réfléchir dès le début à votre objectif final. Vous devez savoir où vous voulez vous rendre afin de déterminer la meilleure marche à suivre. »

Les gens croient souvent à tort qu'un objectif de placement doit viser un achat, par exemple d'une voiture, d'une maison, de vacances ou lié à un mariage. Or, les objectifs de placement peuvent aussi être monétaires, comme obtenir un revenu régulier pour subvenir à vos besoins ou à ceux d'un proche.

Même si vos objectifs sont uniques et personnels, vous pouvez vous poser quelques questions courantes afin de les établir :

Quel est votre horizon de placement?

Vos objectifs sont-ils à court terme (de 1 à 2 ans), à moyen terme (de 2 à 5 ans) ou à long terme (5 ans ou plus)?

(de 1 à 2 ans), (de 2 à 5 ans) ou (5 ans ou plus)? Vos objectifs sont-ils fixes ou flexibles? (Votre objectif a-t-il une échéance fixe, comme épargner pour vos études universitaires? Ou la durée de votre objectif de placement est-elle flexible, par exemple en vue d'épargner pour acheter la voiture de vos rêves?)

Vos réponses détermineront votre façon d'investir.

« Différents objectifs ont différents horizons de placement et durées, ce qui a une incidence sur le niveau de risque que vous pourriez envisager de prendre », ajoute Bruno Sandre.

« Par exemple, des objectifs à long terme vous permettent de choisir des placements plus risqués parce que vous n'avez pas besoin de constater un RCI (rendement du capital investi) avant une période plus longue. Vous pourriez aussi choisir d'investir de façon plus prudente si vous avez un objectif à court terme. »

Il y a une corrélation entre le niveau de risque que vous devez assumer afin d'atteindre un objectif dans un délai donné. Bruno Sandre estime donc important d'être réaliste à propos de ce que vous tentez d'accomplir et de la période nécessaire.

« Grâce à AppuiObjectifs TD et à l'outil Objectifs dans la plateforme de négociation et de placement en ligne de Placements directs TD appelée CourtierWeb, il est facile pour les nouveaux investisseurs d'établir et de suivre leurs objectifs de placement qui peuvent être ajustés au besoin n'importe quand. »

« À mesure que vous évoluerez comme investisseur, vos objectifs et votre tolérance au risque vont probablement changer et il est donc important d'utiliser un outil de placement autogéré qui vous donne la souplesse nécessaire afin d'apporter des changements en temps réel. »

Sachez quel type d'investisseur vous êtes, avant même de commencer à investir

Les nouveaux investisseurs doivent se rappeler que l'investissement n'est pas sans risque. Ce qui ne veut pas dire qu'un placement doit être inutilement risqué.

« Un autre grand mythe du placement est que l'investisseur doit prendre de grands risques pour que ses placements soient rentables. »

Avant de vous lancer, vous devrez déterminer votre tolérance au risque qui, essentiellement, représente la somme que vous pouvez vous permettre de perdre sans nuire à votre bien-être financier, ainsi que la mesure dans laquelle vous êtes à l'aise avec la prise de risques en général.

« Si la simple pensée de prendre des risques vous met mal à l'aise ou si votre horizon de placement est plus court, votre tolérance au risque est naturellement plus basse que celle d'un investisseur ayant un horizon de placement plus long et une grande appétence au risque », ajoute Bruno Sandre.

« Il n'y a pas de bon ou de mauvais type d'investisseur ou de tolérance au risque. Mais il est important de savoir quel type d'investisseur vous êtes et de rectifier au besoin votre plan de placement si votre tolérance au risque ou votre situation financière vient à changer. »

Tous les investisseurs, qu'ils se perçoivent comme à risque ou à faible risque, doivent se rappeler un mot important : diversifier.

La diversification est une stratégie de placement selon laquelle le portefeuille d'un investisseur contient divers actifs qui produisent un rendement élevé pour le moins de risque possible. Un portefeuille diversifié contient une combinaison de placements (actions, produits de base, obligations) qui réagissent tous différemment au même événement économique.

« Chaque investisseur devrait diversifier ses placements en vue d'atténuer le risque », ajoute Bruno Sandre.

« Si vous êtes un nouvel investisseur, vous pourriez tâter le terrain et découvrir en temps réel votre tolérance au risque. Que vous cherchiez à investir dans des actions individuelles et des FNB TD, AppuiObjectifs TD vous donne la marge de manœuvre nécessaire pour diversifier vos placements selon votre tolérance au risque et vos objectifs. »

Faites vos devoirs

Comme il peut être difficile pour un nouvel investisseur d'assimiler les rudiments du placement, Bruno Sandre recommande de faire ses devoirs d'abord.

« Il y a beaucoup d'information - et de désinformation - lorsqu'il s'agit des placements, et les nouveaux investisseurs peuvent trouver difficile de les départager. »

« Certains nouveaux investisseurs pensent que les placements autogérés signifient qu'ils sont totalement laissés à eux-mêmes. Mais ce n'est pas vrai, du moins pas à la TD. Nos investisseurs ont accès à des outils gratuits, à des webinaires et à des classes de maître en direct afin d'apprendre à investir en toute confiance seuls, mais pas tout seuls. »

Dans CourtierWeb, les investisseurs ont accès au Centre d'apprentissage Placements directs TD, qui offre d'importantes ressources en ligne pour aider les investisseurs tout au long de leur parcours autonome. De la même façon, AppuiObjectifs TD comprend aussi un éventail simplifié de courtes vidéos éducatives intégrées à l'expérience des investisseurs pour qu'ils puissent utiliser l'application et accroître leur confiance comme investisseurs.

« C'est toujours l'investisseur qui est aux commandes, précise Bruno Sandre. Nous n'offrons pas de conseils, mais nous vous fournissons les ressources et les outils éducatifs dont vous avez besoin pour vous aider à prendre confiance en vous. »

Êtes-vous prêts à commencer? Visitez Placements directs TD pour obtenir un complément d'information, découvrez AppuiObjectifs TD ou inscrivez-vous à une classe de maître gratuite pour entreprendre votre parcours de placement.