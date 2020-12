Toronto Dominion Bank : La TD lance un nouvel outil d'établissement de budget conçu pour les étudiants, par des étudiants

14 déc. 2020

Chris Halabecki sait qu'il n'est pas toujours facile d'être un étudiant de niveau postsecondaire ayant un budget à respecter.

En tant que chef du Laboratoire TD (une équipe de la TD responsable de l'innovation qui travaille depuis le centre technologique de Communitech à Kitchener-Waterloo), Chris Halabecki travaille souvent auprès d'étudiants de niveau postsecondaire. Et selon lui, personne n'est mieux placé qu'un étudiant pour savoir ce que les étudiants vivent sur le plan financier.

C'est pourquoi à l'été 2019, lorsque l'équipe Stratégie client de la TD a mis l'équipe de Chris au défi de concevoir une nouvelle solution numérique pour aider les étudiants de niveau postsecondaire à épargner, à établir un budget et à se préparer efficacement en vue de leurs études, il savait que tout ce que l'équipe concevrait pour les étudiants ne pouvait se faire sans leur contribution.

Les étudiants participant à un programme coopératif de Laboratoire TD cette année-là ont rapidement été jumelés et mis au défi de créer une solution numérique qui pourrait démystifier des situations financières complexes pour les étudiants.

« Nous savions que notre solution devait être attrayante, tout en étant simple, rapide, légère, personnalisable et visuelle », explique Chris.

« L'objectif était de créer un outil polyvalent qui convient à tous les étudiants, peu importe leur situation. Cette polyvalence s'est avérée encore plus essentielle l'année suivante alors qu'on s'est retrouvé en pleine pandémie. »

Résultat : le nouveau Calculateur de budget étudiant du Laboratoire TD a été lancé le 2 octobre 2020 sur le site Web de conseils pour étudiants de la TD.

Cet outil d'établissement de budget novateur aide les étudiants à comprendre, en cinq étapes faciles, la totalité des coûts associés à leurs études postsecondaires et à leurs dépenses courantes. Il permet de détailler les coûts et les fonds disponibles estimatifs et fournit des moyennes pour guider les étudiants ayant certaines dépenses parfois nouvelles pour eux, comme les frais de logement, de divertissement et d'épicerie. Les étudiants peuvent aussi entrer des dépenses et des montants qui leur sont spécifiques afin d'avoir un portrait plus fidèle de leur situation financière.

Les résultats sont présentés visuellement au moyen de deux mesures côte à côte qui se mettent à jour en temps réel. Les étudiants peuvent ainsi voir comment s'accumulent leurs dépenses par rapport à leur épargne ou à leurs revenus. Cette information permet aux étudiants de bien comprendre le coût total de leurs études et de savoir comment épargner, établir un budget et se préparer de manière efficace.

Pour les étudiants, par des étudiants

Fondé en 2014 et situé au centre technologique de Communitech à Kitchener-Waterloo, un accélérateur pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion et innovantes, le Laboratoire TD est mené par une équipe d'innovation composée de développeurs, de concepteurs, d'analystes opérationnels et d'étudiants de programmes coopératifs qui se concertent pour développer et mettre en œuvre les solutions numériques de nouvelle génération destinées aux étudiants.

« L'importance de l'approche 'pour les étudiants, par des étudiants' ne touche pas que le Laboratoire TD », dit Chris Halabecki.

« Les étudiants sont importants parce qu'ils sont les clients, leaders, investisseurs et collègues de demain.

Ils commencent à réaliser leur potentiel et leurs objectifs de carrière. Nous devons tenir compte de leurs besoins uniques et leur offrir des outils numériques flexibles pour favoriser leur apprentissage et leur évolution. »

Les étudiants des universités locales sont entièrement intégrés dans le processus créatif, de l'idéation à la réalisation d'un prototype jusqu'au développement.

« Notre objectif est de corriger les lacunes majeures à combler par les étudiants en matière de littératie financière, en tirant profit de la recherche basée sur les données, de la technologie et des expériences utilisateur uniques », dit Chris Halabecki.

« Et le meilleur moyen de réussir est de faire appel aux utilisateurs finaux, dans ce cas-ci les étudiants, dès le départ. »

Selon Charly Bax, une étudiante en commerce international de l'Université Carleton qui a participé à la conception du Calculateur de budget étudiant, les difficultés financières liées aux études de niveau postsecondaire peuvent être de taille pour de nombreux étudiants, et elle espère que le nouvel outil les aidera à améliorer leurs compétences en littératie financière.

« C'était génial de vivre une expérience en gestion de projets et de travailler sur un produit qui compte vraiment pour mes pairs, mes amis et moi », explique-t-elle.

« J'ai de la chance d'avoir pris part à la création d'un outil aussi utile pour les étudiants, qui rend l'aspect financier moins déroutant et moins intimidant, et qui leur permet de comprendre comment se préparer financièrement pour leurs études. »

De la rétroaction concrète, la clé pour s'améliorer

« Les deux étudiants en enseignement coopératif qui ont lancé l'idée du Calculateur de budget étudiant ont fait des recherches et ont appris que plusieurs banques offraient déjà une forme d'outil d'établissement de budget destiné aux étudiants sur leurs sites Web, mais que ces outils étaient tous des variantes de la bonne vieille feuille de calcul, ce qui n'était pas très attrayant du point de vue de l'utilisateur », dit Chris Halabecki.

La solution consistait à rendre l'outil plus intéressant visuellement et plus convivial en présentant des données claires et épurées qui sont informatives et interactives, sans donner l'impression qu'il y a trop d'éléments visuels. L'outil est axé sur la littératie financière plutôt que sur la vente de produits. Il aide les étudiants à comprendre l'impact de leurs choix sur les économies dont ils ont besoin et fait ressortir des coûts auxquels ils n'ont peut-être pas pensé. Différentes situations de vie et décisions quant aux dépenses auront un impact différent sur leur budget.

L'équipe a collaboré avec des centaines d'étudiants sur les campus locaux et en ligne par l'entremise de tdlab.io, un nouveau site Web interactif conçu par le Laboratoire TD afin de mettre en valeur l'approche « pour les étudiants, par des étudiants ». Ce nouveau site permet à Laboratoire TD de présenter des concepts de départ aux étudiants universitaires afin d'obtenir leur rétroaction sur les idées et les prototypes.

À l'étape du prototypage du projet, le Laboratoire TD a embauché un groupe de 50 étudiants universitaires ciblés qui ont participé à des groupes de discussion et à des séances d'essai. Une fois le prototype prêt, l'outil a été testé auprès de plus de 300 étudiants à l'Université Wilfrid-Laurier. Les commentaires qu'ils ont formulés ont contribué à peaufiner la version pour mobile actuelle du Calculateur de budget étudiant.

« En invitant les étudiants à participer au projet et à relater leurs expériences uniques et diverses pour qu'elles soient prises en compte et ainsi, s'assurer que l'outil fonctionne autant pour les étudiants qui paient eux-mêmes leurs études et tous les frais afférents que pour ceux qui vivent chez leurs parents, on a réussi à créer une meilleure solution, ce qui a suscité l'intérêt des étudiants », dit Chris Halabecki.

Le Laboratoire TD veut continuer de travailler avec des étudiants pour trouver et créer des expériences qui rendront les opérations bancaires plus faciles, plus intuitives et plus applicables dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

Consultez le site tdlab.io pour découvrir un portefeuille des autres prototypes et une démonstration de faisabilité mise au point par le Laboratoire TD afin de résoudre les principaux défis associés à l'établissement d'un budget, à la gestion de fonds et aux placements pour un étudiant.