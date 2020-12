Toronto Dominion Bank : La mini surprise qu'une cliente de longue date a reçue pour les fêtes

17 déc. 2020

Au début des années 1990, alors que Joyce Paul occupait trois emplois en tant que mère célibataire pour subvenir aux besoins de ses neuf enfants, il fallait avant tout que les choses soient pratiques.

C'est pourquoi Joyce a décidé de transférer son compte bancaire d'une caisse populaire à une succursale TD Canada Trust de sa localité de St. Albert, en Alberta, car les heures d'ouverture de la succursale lui permettraient de payer ses factures à temps. Ce que Joyce ignorait, c'est qu'elle y découvrirait une communauté.

« Chaque fois que j'ai eu un problème, le personnel a tout fait pour m'aider. On m'a montré comment faire mes opérations en ligne et comment utiliser le guichet automatique, dit-elle. Les employés ont pris le temps de me parler et de me montrer des choses qu'ils ont dû m'expliquer des dizaines de fois, mais ils l'ont fait avec patience, sans jamais me faire sentir nulle. »

Depuis ce temps, le lien entre Joyce (qui est aujourd'hui âgée de 80 ans et grand-mère) et la TD a tellement grandi que sa fille, Tammi Fink, a décidé de faire équipe avec la Banque pour offrir une surprise à sa formidable maman. Comme Joyce collectionne les miniatures de Noël depuis 22 ans afin de créer un village de Noël magique, Tammi a contacté la TD pour offrir à sa mère une succursale TD miniature à ajouter à sa collection.

Une petite communauté à elle

Au cours des 20 dernières années, Joyce a construit un village de Noël complet et extrêmement détaillé avec, notamment, un bureau de poste, une patinoire, un manège, un magasin de bonbons et plus encore, comme dans un village canadien typique. Tous les lieux importants pour elle étaient représentés. Mais il manquait quelque chose.

Au départ, sa collection était composée de quelques pièces disposées sous son arbre de Noël, mais elle occupe aujourd'hui six grandes tablettes qui longent tout un mur. Mais ce qui manquait à la collection de Joyce, c'était une succursale TD Canada Trust semblable à celle de sa localité. Tammi Fink a donc communiqué avec l'équipe de marketing de la TD au siège social de la Banque à Toronto pour concevoir et offrir à sa mère une succursale miniature qui lui plairait.

« Quand ma mère a reçu la succursale miniature, elle m'a passé un appel vidéo et j'ai vu dans sa voix qu'elle était très heureuse », raconte Tammi.

« C'était vraiment formidable. C'était comme si la boucle était bouclée et c'était spécial que la Banque ait tout fait pour faire plaisir à ma mère. Je savais ce que ça représentait pour elle et pour notre famille de pouvoir lui offrir ce moment de bonheur. »

La succursale miniature a été peinte à la main et est inspirée d'une des succursales TD les plus anciennes et emblématiques au pays, soit la succursale originale au coin des rues Bleury et Sainte-Catherine à Montréal, au Québec. Joyce a reçu son cadeau quelques semaines avant Noël et la succursale occupe maintenant une place spéciale dans sa collection, entre Graceland et le poste de police.

« Quand j'ai vu la succursale miniature pour la première fois, j'ai fondu en larmes. J'étais incapable de la tenir dans mes mains - j'avais peur de l'échapper tellement j'étais émue, raconte Joyce. Je rêvais d'ajouter une banque à mon village depuis très, très longtemps. »

Joyce ajoute que son village grandissant la rapproche de ses nombreux petits-enfants, car ils commandent de nouvelles pièces ensemble en ligne et installent le village en famille chaque année.

« Quand mes enfants et mes petits-enfants me demandent ce que je veux en cadeau, je leur dis simplement 'mon village'. Ça et du temps avec eux, c'est tout ce qu'il me faut », dit Joyce Paul.